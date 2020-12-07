2-6 yaş arası çocuklar için eğitim önerileri

Okul öncesi eğitimler çocuk gelişimine önemli katkı sağlıyor. Pandemi nedeniyle okul öncesi eğitimler de online olmaya başladı. Bu durumda tedirgin olan aileler, çocuklar için eğitim konusunu araştırıyor.

DHA'da yer alan habere göre Altınbaş Üniversitesi Çocuk Gelişimi Programı Öğr. Gör. Klinik Psikolog İrem Burcu Kurşun; "Bilişsel, işitsel, görsel ve sosyal zekanın gelişiminde önemli katkısı olan, öğrenmenin oyunla sağlandığı ve çocuğun akranlarından görerek öğrendiği okul öncesi eğitim, online eğitim formatıyla yapıldığında istenildiği ölçüde verimli olabilir mi? Uzaktan eğitimde 2-6 yaş arası çocuklar için format nasıl olmalı? Ebeveynler ne yapmalı?" gibi soruları yanıtlayarak, ailelere tavsiyelerde bulundu.

“EVDE UYGUN ORTAM HAZIRLAMAK ÖNEMLİ”

Okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimleri açısından deneyim ve etkileşimin oldukça önemli olduğunu belirten İrem Burcu Kurşun, uzaktan eğitim verilen okul öncesi çağı çocuklar için evde kendilerine ait ortamların oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Çocukların gelişimi için online eğitimde okul aile işbirliğinin yüz yüze eğitim döneminden de fazla önem kazandığını söyleyen Kurşun, şu bilgileri verdi:

“Bu konuda öğretmenlerin ailelere yardımcı olması ve yönlendirme yapması oldukça önemli. Haftalık ve günlük programlar dahilinde etkinlik örneklerinin ailelerle paylaşılması ve çocuğa yaklaşım şekillerinin anlatılmasında öğretmenlere büyük görevler düşüyor. Ailelerin ya da çocuğa bakım verenler kimse onların da sürece katılımları önem kazanıyor. Okulda uygulanan programın evde de uygulanması durumunda belirli bir verim alınacağını söyleyebiliriz. Önemli olan çocuğun vaktini kaliteli değerlendirmesi için ortam hazırlamaktır.”

“EKRAN ÖNÜNDE TEK BAŞINA BIRAKILMAMALILAR”

Uzaktan eğitimde çocuklar için bilgisayar veya tabletlerin gerektiğini ancak 2-6 yaş grubu çocukların sürekli olarak ekrana maruz kalmalarının gelişimleri açısından sorun yaratabileceğini belirten İrem Burcu Kurşun, bu yaş grubunda dikkat sürelerinin de oldukça kısa olduğunu vurguladı.

2-3 yaş grubu çocuklar için günlük ekran süresinin en fazla 30 dakika, 3-6 yaş grubu içinse 1 saati aşmaması ve derslerin de buna göre planlanması gerektiğini söyleyen Kurşun, “Çocuk kendi kendine vakit geçirsin diye televizyon, bilgisayar önünde tek başına bırakılmamalı. Ekran süresine maruz kalmada zaman sınırı ve ebeveyn kontrolü önemlidir. Çocuğun kendi kendine kanalı değiştirip görmesini istemediğimiz bir içeriğe maruz kalma riski unutulmamalıdır.” diye konuştu.

“EN AZ 60 DAKİKA FİZİKSEL AKTİVİTE ÖNERİYORUZ”

Evde çocuklara ait oda, masa, defter, kalem düzenini sağlamak gerektiğini ifade eden Kurşun, böyle bir olanak sağlanamıyorsa mutlaka evin uygun bir köşesinde çocuk için bir çalışma ve vakit geçirme ortamı oluşturulmasının faydalı olacağını vurgulayarak önerilerini şöyle sıraladı:

“Çocuk, öğretmeni ve arkadaşlarıyla görüntülü konuşma gerçekleştirilebiliyorsa bu saatlere uyulmalı. Çocuğun öğretmeni ve arkadaşları ile konuşmasına olanak sağlanmalı. Ebeveynlere de evdeki çalışma saatleri ve iş durumlarına göre çocuk için günlük rutinler oluşturmalarını öneriyorum. Uzaktan çalışma ve eğitim durumu olmasaydı herkes sabah kahvaltı edip işe ve okula gidecekti. Yine evden çıkacakmış gibi sabahları hazırlanmak ve yemek rutinlerini gerçekleştirip çocuğun ders saatine uymak, verimlilik açısından hem ebeveyne hem de çocuğa fayda sağlayacaktır. 2-6 yaş grubu çocukları sürekli masa başında oturtmak pek mümkün değildir. Çocuğun hareket etme ve enerjisini atma ihtiyacı unutulmamalı. Mutlaka günde en az 60 dakika fiziksel aktivite öneriyoruz. Bunu eğlenceli müzikler eşliğinde ailece yapmak, genel olarak aile içi iletişimi kuvvetlendirmek ve olumsuz duygularla baş etmek açısından faydalı olacaktır.”

AİLELER BU CÜMLELERİ KURABİLİR

Ailelerin de çocuklarla kendi duygularını paylaşmaları gerektiğini söyleyen Kurşun, “‘Ben de dışarı çıkmak istiyorum ama şu an hasta olmamak için evde kalmamız gerekiyor. Haydi bu durum bittiğinde neler yapmak istediğini yazalım’ şeklinde daha basit ve ebeveynin de çocuğu anladığını gösteren cümleler kullanmak çocukla iletişimde önemli.” dedi.