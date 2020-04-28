15 dakikada ev yapımı limonata tarifi Evde limonata nasıl yapılır?

Ev yapımı limonata tarifi merak ediliyor. Ramazanda sevilen içecekler arasında yer alan limonatayı evde yapmak sadece 15 dakikanızı alır. Hem sağlıklı hem de yemeklerin yanında tercih edilen ev yapımı limonata, iftarda ferahlatıyor. Ev yapımı limonata oldukça pratik bir lezzet. Ayrıca evde kalan portakallarınızı değerlendirmek içinde harika bir içecek. İşte, “evde limonata nasıl yapılır?” sorusunun cevabı ve daha fazlası haberimizin detayında sizlerle…

EV YAPIMI LİMONATA TARİFİ MALZEMELERİ

1 adet portakal

2 adet limon

1 su bardağı şeker

1 litre su

EV YAPIMI LİMONATA YAPILIŞI

1. Öncelikle limon ve portakalları iyice yıkayın

2. Ardından limon ve portakalları soymadan dilimleyin ve robottan geçirin

3. Hepsi iyice ezildikten sonra süzgeçle limonata yapacağınız sürahiye süzün ve su ekleyin.

4. Şekeri de ekledikten sonra limonatanız hazır. Şeker miktarı damak zevkine göre azaltılabilir veya artırılabilir. Afiyet olsun.