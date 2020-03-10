10 Mart Salı günü Dolunayın su grubu burçlarına etkisi

10 Mart Salı gününün Başak burcunu Dolunayı etkilemesinin ardından Dolunayın burçlara etkisi merak ediliyor. Astrolojiye ilgi duyanlar su grubu burçlarını araştırıyor. Duygusal olan su grubu, hassas özelliklere sahip. En belirgin özelliği ise su grubunun çabuk değişen ve içe dönük kimseler olmasıdır.

SU GRUBU YENGEÇ-AKREP-BALIK ÖZELLİKLERİ

Su grubunda olan Yengeç-Akrep ve Balık burçlarının genel özelliği kendilerini yavaş tanıtmalarıdır. Su burçları bir konuyu çözmeye çalıştıklarında köşelerine çekilmeyi severler.Başkalarının dertlerini kendi dertleri gibi üstlenip üzülür ve yıpranırlar. Bu yüzden ara ara yalnız kalıp, toparlanmaya ihtiyaç duyarlar. Su grubu ruhu yönetir ve sınırlanmayı sevmez, hayal gücü çok gelişmiştir ve çok yaratıcıdır. Resim, müzik, fotoğrafçılık, edebiyat ve dansta diğer insanlardan ilham alarak yaratırlar. Yaratıcılıkla ilgili işlerde çalışmaktan zevk alırlar.

10 MART SALI GÜNÜ DOLUNAYIN SU GRUBU BURÇLARA ETKİSİ

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Başak burcundaki Dolunay nedeniyle ruhsal açıdan zorlanmış olabilirsin ancak 10 Mart Salı günü kararlı ve dayanıklı bir yapıdasın. Problemlerini halledebileceğin ve kararlı bir şekilde ilerleyebileceğin güzel bir gündesin. Genel anlamda uyum içinde hareket ediyorsun.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Arkadaşlarından gelebilecek eleştirilere karşı hassas bir gününde olabilirsin. Öğleden sonra kendi kabuğuna çekilmek ve yalnız kalmak isteyeceğin bir süreçte olacaksın. Yapman gerekenleri halletmek için de günün ikinci yarısı çok daha uygun olabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Karşıt burcun Başak’ta meydana gelmiş olan Dolunay sonrasında bugün hem ruhsal hem de fiziksel anlamda rahatlamış olabilirsin. Gün boyunca gizemli konular ilgini çekebilir ve bazı gördüğün rüyaların etkisinde kalabilirsin.