Ziynet Sali kimdir, kaç yaşında? Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu kim? İşte aralarındaki yaş farkı...

Ziynet Sali kimdir? sorusunun yanıtı gündemde yerini aldı. Ziynet Sali 2019 yılında nikah masasına oturmuş ve çokça konuşulmuştu. Aslen Kıbrıs Türk’ü olan sevilen sanatçının şarkıları vatandaşlar tarafından sevilerek dinleniyor. Ziynet Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu kim? sorularının yanıtına dair detaylar ise haberimizde…

ZİYNET SALİ’NİN EŞİ KİM?

Ziynet Sali geçtiğimiz yıl eylül ayında kendisinden 10 yaş küçük olan Erkan Erzurumlu ile hayatını birleştirme kararı aldı. Ziynet Sali, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Erkan Erzurumlu ile 2019'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde dünya evine girdi. Gitaristi ile evlenen güzel şarkıcı Ziynet Sali'nin mutlu gecesinde nikah şahitleri ise KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Başbakan Ersin Tatar oldu.

4 Haziran 1984 tarihinde dünyaya gelen Erkan Erzurumlu ise gitaristlik yapmaktadır. Uzun süredir Ziynet Sali ile birlikteliği devam eden Erkan Erzurumlu magazin basınını takip edenlerin, adını yakın zamanda duymaya başladığı bir isim. İkili bir süredir sosyal medyadan fotoğraf paylaşımı yapıyordu.

Erkan Erzurumlu bir dönem Ajda Pekkan ve Fettah Can ile de müzikal çalışmalar yapmıştı.

ZİYNET SALİ KİMDİR?

Ziynet Sali, 29 Nisan 1975 tarihinde KKTC'de (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) dünyaya geldi. Uzun yıllar ailesi ile Londra'da yaşayan şarkıcı küçük yaşta gittiği Manchester'da altı yaşına kadar kalmış, 1981 yılında döndüğü KKTC'de ilk, orta ve lise eğitimini tamamlamıştır. Çocukluğundan beri müziğe ilgi duyan Ziynet Sali, KKTC Kültür Bakanlığı Klasik Türk müziği korosunda görev aldı.

1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi ve 1999 yılında konservatuvardan dördüncülükle mezun oldu. Konservatuvar yıllarında birçok müzikhol ve eğlence yerlerinde sahne almış, bu sıralarda bir arkadaşı aracılığı ile zamanın popüler müzik yapım şirketi Dost Müzik'te çalışmalara başladı. İsmini bir Yunanca şarkıdan alan "BA-BA" albümü müzik sektörüne giriş yaptı.

Jennifer Lopez'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı bir süre sahne çalışmalarına ağırlık verdikten sonra iki dilde "Amman Kuzum" albümünü piyasaya çıkardı. Ayrıca "Zordur Oğlum" isimli şarkısı ile "Eurodance 2007" isimli yarışmada Avrupa birincisi oldu.

Ziynet Sali, 2008 yılının sonlarına doğru "Herkes Evine" albümünü çıkardı. Sezen Aksu, Sinan Akçıl gibi isimlerin şarkılarının yer aldığı Sali'nin albümü çıktığı andan itibaren büyük ilgi topladı. Çıkış parçası, aynı zamanda albümle aynı ismi taşıyan parça büyük bir başarı yakalayarak Türkiye Billboard listelerinde 2 numaraya kadar yükseldi.

Yunan televizyon, radyo ve gazetelerinin davetlisi olarak birçok kez televizyon ve radyo programlarına katıldı. Atina, Selanik gibi şehirlerde konserler verdi. Ziynet Sali "Son Osmanlı Yandım Ali" filminde de yer almıştır. Ziynet Sali, ayrıca 2014 yılında "Star Işığı X Factor" isimli yarışmada, Emre Aydın, Armağan Çağlayan ve Ömer Karacan ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır.