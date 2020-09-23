Zehra Çilingiroğlu'nun moralini bozan soru

Zehra Çilingiroğlu ile teyzesi Helin Avşar önceki akşam objektiflere yansıdı. Lüks araçları ile bir mekandan kahve almak için duran ikili, gazetecileri görünce panikledi.

Takvim'in haberine göre; araçtan inen Zehra, bir süredir aşk yaşadığı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ayrılık haberlerine yanıt vermedi. Sessizliğini bozmayan Çilingiroğlu, sadece muhabirlere teşekkür etti.

RAHATSIZ OLDU

Öte yandan Zehra Çilingiroğlu'nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun adının son dönemde şiddet olaylarına karışmasından rahatsız olduğu iddia edildi.

Kahveleri aldıktan sonra aracına binen Zehra ve Helin Avşar'ın morallerinin bozuk olması da dikkatlerden kaçmadı.