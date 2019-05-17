Yıldız Asyalı kaç yaşında, nereli? Yıldız Asyalı kimdir?

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YILDIZ ASYALI KİMDİR? YILDIZ ASYALI KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yıldız Asyalı, 1980 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Asyalı, aktris, şarkıcı ve besteci.

Yıldız Asyalı'nin müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başladı, o yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başladı ve beş yaşında piyano çalmayı öğrendi. Asyalı, sanatçı bir ailenin çocuğu, çünkü babası viyola sanatçısı, ablası Güliz, Devlet Konservatuarı viyola mezunu, babaanne Fehime Hanım da piyanist. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nda görev aldı. Asyalı, 12 yaşında Nabucco Operası'nda "Kral Ve Ben" müzikalinde yer aldı ve 13 yaşında iken Sarah Brightman'le İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemili Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaştı. Yıldız Asyalı, 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yaptı.

Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini bestelemiş ve yorumlamıştır.

23 Kasım 2015 tarihinde iş adamı Emre Vatansever ile evlenmiştir.

Yıldız Asyalı Kanal D Çocuk Kulübü'nde sunuculuk yaparak başladığı televizyon kariyerine, Haluk Bilginer'le birlikte yaptığı dönemin sevilen dizilerinden Eyvah Babam'la kariyerine devam etti. İlk oyunculuk yeteneğini bu dizide gösteren Asyalı, dizide anne ve babası boşanmış bir genç kızın otoriter babasıyla yaşadığı bir takım olayları konu almıştır. Sevilen bu dizinin ardından bir süre televizyona ara veren Asyalı, dizinin devamı niteliğindeki Eyvah Kızım Büyüdü ile yeniden ekrana döndü. Bir sezon süren bu dizinin ardından Kanal D'de başlayıp uzun bir süre Show TV'de yayına devam eden Hayat Bilgisi adlı dizide üç sezon boyunca yer aldı. Dizide idealist bir öğretmenin komşusunun kızı ve aynı zamanda kardeşinin sevgilisi olan Rüya rolündeki performansıyla dikkat çekti. Ayrıca Adab-ı Muaşeret adlı sinema filminde Tarık Ündüz ile başrolde oynadı. 2010 yılında Evcilik Oyunu adlı televizyon programında yarışmacı olarak yer aldı.

YILDIZ ASYALI FİLMOGRAFİ

1998-2001 Eyvah Babam - Eyvah Kızım Büyüdü

2001 Çifte Bela

2002 Yıldızların Altında

2003-2006 Hayat Bilgisi

2004 Avrupa Yakası

2006 Daha Neler

2006 Aşkın Dansı - Sevgi Emektir

2006 Şarkılar Susmasın

2007 Yasak Elma