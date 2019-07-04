Yeşilçam'ın usta oyuncusu Göksel Arsoy kimdir? Göksel Arsoy kaç yaşında?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Göksel Arsoy kimdir? bugün internette çok fazla aranmaya başladı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Göksel Arsoy bugün Kanal D'nin sevilen magazin programlarından olan Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa'ya konuk oldu. Eski sinema filmlerinden bahseden usta oyuncu" Türkan Şoray'la filmde yaşadığımız aşkı gerçek zannediyolardı" dedi. Yeşilçam'ın altın çocuğu olarakta bilinen Göksel Arsoy kimdir? Göksel Arsoy kaç yaşında? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Göksel Arsoy, 15 Mart 1936 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Göksel Arsoy'un annesi Hesna Arsoy, Girit Hanya eşrafından Girit Mutasarrıfı Mollazade Ali Talat Bey'in torunu ve Hırkazade Ahmet'in kızıdır. Babası Remzi Aksoy Almanya'da dizel ve oksijen motorları uzmanıydı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kayseri Hava İkmal Merkezine tayin edilince, Göksel Arsoy'da orada dünyaya geldi ve ilkokulu, ortaokulu Kayseri'de bitirdi. İkinci sınıftan itibaren ilkokula İstanbul'daki teyzesinin yanında Bakırkaş Taş Mektepte devam etti. yatılı olarak okuduğu Haydarpaşa Lisesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesine devam etti. Göksel Arsoy İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde okurken Yeşilköy Havaalanında bir İngiliz şirketinde çalışmaya başladı. Nursel adlı bir kız kardeşi vardır. Klasik Türk Müziği bestekarı Yesari Asım Ersoy'un yeğenidir.

Sinemaya İlk olarak 1958 yılında Sırrı Gültekin'in yönettiği Kara Günlerim adlı filmle geçti. Sonra 'Ham Meyve' adlı filmde Muhterem Nur ile oynadı. 1961'de 'Samanyolu' filmi için Belgin Doruk ile kamera karşısına geçti. Özellikle 60'lı yılların başında sayısız filmde rol almıştır. Göksel Arsoy, "Altın Çocuk" takma adıyla bilinmektedir. Ününü "Samanyolu" (1959) filmiyle yaptı.

Amerikan sinemasını yakından takip eden Göksel Arsoy, Sean Connery'nin oynadığı 'James Bond' filminin büyük ilgi gördüğünü duyunca yerli James Bond oldu, 1966 yılında "Altın Çocuk" adlı filmi çekti. Yapımcılığı da üstlendi. Halit Refiğ ona hep 'Altın Çocuk' derdi. Filmin adı bu nedenle 'Altın Çocuk' oldu. 'Altın Çocuk James Bond' öyle bir patladı ki yıktı geçti. Araplar filmi satın aldı. Daha etkili olsun diye afişte adının başına Muhammed eklediler. Muhammed Göksel Arsoy oldu. Film büyük ilgi görünce Araplar ile ortak film çekmeye başladı. Sonra Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın ile filmler çevirdi.

Rahmetli Ayhan Işık şansını Hollywood'da denerken ''Altın Çocuk'' Türkiye'yi kasıp kavuruyordu.

70'li yılların başında sinemada seks furyası başladı. Amcası, bestekar Yesari Asım Arsoy'dan 2 yıl Türk Sanat Müziği dersi aldı ve solist altı olarak sahneye çıktı. Gazinolarda Behiye Aksoy, Sevim Tuna, Gönül Yazar, Muazzez Abacı ile çalıştı. 16 yıl en büyük gazinolarda çalıştı.

1960 lı 70 li yıllarda Türk sinema oyuncularının uyduğu modaya o da uydu ve 1967 - Bir Masal Gibi / Tatlı Hayat ile 1971 - Titrek Bir Damladır / Dudaklarında Arzu adında iki 45'lik plak da o doldurdu.

1962 yılında Kendi adına "Göksel Film Şirketi"ni kurarak prodüktörlük yaptı.