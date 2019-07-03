Usta oyuncu Kemal Sunal'ın 19. ölüm yıl dönümü... Kemal Sunal kimdir, nereli?

Kemal Sunal 19. ölüm yıl dönümünde sevenleri tarafından saygı ve sevgi ile anılıyor. Türk sinemasına sayısız eser bırakan ve güler yüzü, neşeli tavırlarıyla yediden yetmişe herkes tarafından sevilen usta oyuncu Kemal Sunal 10 Kasım 1944 yılında dünyaya gelmiştir. Sakar Şakir, Çöpçüler Kralı, Hababam Sınıfı gibi büyük eserlerde yer alan ve oynadığı karakterler ile yıllar boyunca dillerden ve yüreklerden düşmeyen Kemal Sunal aslen Malatalı’dır. Yarıda bıraktığı eğitim hayatına kaldığı yerden tekrar devam eden Sunal, 1995 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olmuştur. Kemal Sunal’ın hayatını merak eden vatandaşlar da Kemal Sunal kimdir, nereli? sorularına yanıt arıyor.

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Kemal Sunal, 11 Kasım 1944 tarihinde Türkiye'nin Malatya ilinde doğdu. Ailenin üç çocuğunun en büyüğüydü. Annesi ev hanımı, babası Mustafa Sunal Migros'ta işçiydi. Fizik olarak babasına çok benziyordu. Kendisinden küçük Cengiz ve Cemil adında iki erkek kardeşi daha vardır. Sunal, çocukluk yıllarını Küçükpazar'da geçirdi. Çekingen biri olan Sunal, bazen dış düya ile irtibatını kesiyordu. İlkokula başladığı gün, okula annesi ile beraber gitti. Annesi o gün sınıftaki bütün çocukların ağladığını ancak Kemal Sunal'ın hiçbir şey söylemeden yanında durduğunu söyledi. Ortaokul yıllarında efendi ve utangaç bir insan olarak tanınınsa da lisede çekingenliğinden kurtuldu.

Okul hayatına Mimar Sinan İlkokulunda başlayarak Vefa Lisesi nden mezun olmuştur. Dar gelirli bir ailede büyüyen Sunal, yaramaz ama mutlu bir çocukluk geçirmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm ünde Üniversite öğrenimine başlayan Sunal, 12 Eylül döneminde öğrenimini yarım bırakmak zorunda kalmıştır. Gençlik yıllarında tiyatroya olan ilgisi Felsefe öğretmeni Belkıs Bakır'ın dikkatini çekmişti. Bakır, Kemal Sunal'a onu bu profesyonel oyunculuğa başlamasını sağlacak kişiler ile tanıştırabileceğini söyledi. Ancak babası Mustafa Sunal, oğlunun tiyatrocu olma isteğine başlangıçta karşı çıktı. Belkis Bakır bir süre sonra Mustafa Sunal'ı ikna etti.

Belkis Bakır onu Kenter Tiyatrosuna götürdü ve Müşfik Kenter ile anlaştı. Sanat hayatı, "Zoraki Tabip" adlı tiyatro oyunuyla başladı. 1 yıl kadar Kenterler Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda görev aldı. 1973 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği Tatlı Dillim filmiyle sinemaya adımını attı ve kalabalık kadrolu filmlerde rol almaya başladı. Türk sinemasının en büyük komedyenlerinden biri olan Kemal Sunal, peşpeşe çevirdiği filmlerinde hem maddi hem de manevi büyük bir başarı kazanmıştır. Filmlerde çoğu zaman saf, şanslı ama iyi yürekli karakterlerin rollerine girdi. 1976 yılında rol aldığı Kapıcılar Kralı filminde gösterdiği başarısı ile 1977 yılında Antalya Film Festivalinde Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü nü kazanmıştır. Üzerine aldığı rolleri başarı ile canlandıran Sunal, Yeşilçam'ın komedide aranan bir yüzü olmayı da başarmıştır. Sinema filmlerinde Şaban tiplemesi ile adından söz ettirerek Hababam Sınıfı serisi ile de akıllarda kalmayı başarmıştır. Rol aldığı filmlerde halk kahramanını canlandıran Sunal, haksızın haklıya karşı hep savunucusu olmuştur.

1974 yılında evlenen Ali Sunal ve Ezo Sunal adlarında, biri erkek diğeri kız iki çocuğu oldu. 1977'de Antalya Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Sunal, oyunculuğu ve özellikle değişik tiplemesiyle Türk sinemasında komedi oyunculuğuna yeni bir soluk getirdi. 1990'lı yıllardan itibaren filmleri kesintisiz olarak Show TV'de yayımlanmaya başlandı; ama kendisi bu gösterimlerden hiç para kazanmadı. 12 Eylül öncesi dönemde yarım bıraktığı üniversiteyi, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünü'nden mezun olarak 1995 yılında bitirdi ve yüksek lisans yapmaya başladı. Yüksek lisans tezi 2005 yılında ailesi tarafında "TV ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü" ismi ile kitap haline getirilip yayınlanmıştır. Hayatı boyunca toplam 82 filmde rol aldı. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka adlı filmin çekimlerine başlamak için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Oynadığı Filmler

1972 Tatlı Dillim

1973 Oh Olsun

1973 Güllü Geliyor Güllü

1973 Canım Kardeşim

1973 Yalancı Yarim

1974 Salak Milyoner

1974 Köyden İndim Şehire

1974 Mavi Boncuk

1974 Hasret

1974 Salako

1975 Şaşkın Damat

1975 Hanzo

1975 Hababam Sınıfı

1975 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

1976 Tosun Paşa

1976 Süt Kardeşler

1976 Sahte Kabadayı

1976 Meraklı Köfteci

1976 Kapıcılar Kralı

1976 Hababam Sınıfı Uyanıyor

1977 Sakar Şakir

1977 Şabanoğlu Şaban

1977 İbo ile Güllüşah

1977 Hababam Sınıfı Tatilde

1977 Çöpçüler Kralı

1978 Yüz Numaralı Adam

1978 Köşeyi Dönen Adam

1978 Kibar Feyzo

1978 İyi Aile Çocuğu

1978 İnek Şaban

1978 Avanak Apti

1979 Umudumuz Şaban

1979 Şark Bülbülü

1979 Korkusuz Korkak

1979 Dokunmayın Şabanıma

1979 Bekçiler Kralı

1980 Zübük

1980 Gol Kralı

1980 Gerzek Şaban

1980 Devlet Kuşu

1981 Üç Kağıtçı

1981 Kanlı Nigar

1981 Davaro

1982 Yedi Bela Hüsnü

1982 Doktor Civanım

1983 Tokatçı

1983 Kılıbık

1983 En Büyük Şaban

1983 Çarıklı Milyoner

1984 Şabaniye

1984 Postacı

1984 Ortadirek Şaban

1984 Atla Gel Şaban

1985 Sosyete Şaban

1985 Şendul Şaban

1985 Şaban Pabucu Yarım

1985 Keriz

1985 Katma Değer Şaban

1985 Gurbetçi Şaban

1986 Yoksul

1986 Tarzan Rıfkı

1986 Garip

1986 Deli Deli Küpeli

1986 Davacı

1987 Yakışıklı

1987 Kiracı

1987 Japon İşi

1988 Uyanık Gazeteci

1988 Sevimli Hırsız

1988 Polizei

1988 Öğretmen

1988 İnatçı

1988 Düttürü Dünya

1988 Bıçkın

1989 Zehir Hafiye

1989 Talih Kuşu

1989 Gülen Adam

1990 Koltuk Belası

1990 Boynu Bükük Küheylan

1990 Abuk Sabuk Bir Film

1991 Varyemez

1999 Propaganda

Tiyatro oyunları



1966 - "Fadik Kız" - Kent Oyuncuları. İki-üç değişik rolde

1967 - "İspinozlar" (Orhan Kemal uyarlaması) - Ulvi Uraz Tiyatrosu. Taşkasaplı rolünde.

1967 - "Deli İbrahim" (Yazan: Turan Oflazoğlu, reji: Şükran Güngör) - Kent Oyuncuları. Cellât Hamal Ali rolünde

1968 - "Yalova Kaymakamı" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1968 - "Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1968/69 - "Fermanlı Deli Hazretleri" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1968 - "Hamhumşarolop" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1969 - "Murtaza" (Orhan Kemal uyarlaması) - Ulvi Uraz Tiyatrosu. Bekçi ve Kahveci rollerinde.

1969 - "Yaz Bitiyor" - Arena Tiyatrosu, Ulvi Uraz Topluluğu.

1972 - "Gergedan" (Yazan: Eugène Ionesco) - Devekuşu Kabare Tiyatrosu. Bakkal ve Mösyö Papiyon rollerinde.

1972 - "Dün Bugün" (Yazan: Haldun Taner) - Devekuşu Kabare Tiyatrosu.

1973 - "Dev Aynası" (Derleyen: Haldun Taner) - Devekuşu Kabare Tiyatrosu (Ankara Nergis Sineması'nda sahnelendi).

Kitapları



Tv ve Sinemada Kemal Sunal Güldürüsü, Sel Yayınları, İstanbul, 1998, ISBN 9755702629

Kemal Sunal Güldürüsü, Om Yayınevi, İstanbul, 2001, ISBN 9756827793

Hakkındaki kitaplar



Gül Sunal, Kemal Hadi Gel, Bi Kahve İçelim, Doğan Kitap, ISBN 9786050923216

Feriha Karasu Gürses, Kemal Sunal Film Başka Yaşam Başka, Sel Yayınları, İstanbul 2002, ISBN 9755701524

Nuran Turan, Kemal Sunal Çocukken, Önel Yayınevi, ISBN 9757248924

Vadullah Taş, Kemal Sunal Filmlerini Anlatıyor, Esen Kitap ISBN 9786056224508

Ödüller



1977: 14. Antalya Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, Kapıcılar Kralı

1998: 35. Antalya Film Festivali, Yaşam Boyu Onur Ödülü, Kapıcılar Kralı

1989: 2. Ankara Film Festivali, En İyi Erkek Oyuncu, Düttürü Dünya