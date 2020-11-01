Ünlü oyuncu Tuvana Türkay koronavirüse yakalanmış

Futbolcu Alper Potuk'la yaşadığı aşkın ardından geçtiğimiz günlerde iş insanı Erdem Özün'le Londra'dan fotoğrafını paylaşan Tuvana Türkay yurt dışı gezisi dönüşünde koronavirüse yakalanmış.

İstanbul'a döndüğünde koronavirüs testinin pozitif çıktığını öğrenen oyuncu Tuvana Türkay karantinaya girdi.

Türkay 16 günlük tedavinin ardından koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı.

Instagram hesabından açıklama yapan Türkay şu ifadeleri kullandı:

Herkese merhaba. Covid atlattım. 16 gündür evdeyim ve yapılan testler sonucu artık negatif olduğum belli. İmmün plazma tedavisi için kan bağışında bulunmak isterim. Kan Grubu A RH (+). İhtiyacı olanlar mesaj atabilirler. Sevgiler.