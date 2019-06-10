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10 Haziran 2019 Pazartesi 11:19 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:19

Umut Akyürek’in eşi ve kızı kimdir? Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında?

Umut Akyürek’in eşi ve kızı kimdir" Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında"

Umut Akyürek’in hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, “Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında?” sorularının yanıtları araştırılıyor. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunudur.

Umut Akyürek’in hayatı merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar, “Umut Akyürek kimdir, kaç yaşında?” sorularının yanıtları araştırılıyor. Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunudur.

UMUT AKYÜREK KİMDİR?

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya geldi. Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunudur. 1989 senesinde Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı. 1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.

UMUT AKYÜREK'İN KIZI KİMDİR?

Umut Akyürek'in 14 yaşında bir kızı bulunmaktadır. İsmi Melek Bal Ertuğrul'dur.

UMUT AKYÜREK'İN BABASI KİMDİR?

Umut Akyürek'in eşinin ismi Oktay Ertuğrul'dur.

UMUT AKYÜREK’İN HASTALIĞI NEDİR?

Yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılar çeken ve kullandığı ilaçlardan fayda göremeyen Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek'e, ‘delirten hastalık’ veya ‘intihar hastalığı’ olarak da bilinen 'trigeminal nevralji' (ani yüz ağrısı) teşhisi konulmuştu.

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