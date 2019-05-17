Taner Ölmez belediye tiyatrosundan kovuldu: Nasıl bir tiyatro?

Medcezir ve Muhteşem Yüzyıl gibi dizilerdeki başarısıyla adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Taner Ölmez, bugün öğrendiği haberle adeta yıkıldı. Genç oyuncu, 15 yıldır çalıştığı belediye tiyatrosunda kovuldu.

"HAKSIZLIK VAR"

Aldığı haberle büyük şok yaşayan genç oyuncu, bu haberi sosyal medya hesabı Instagram'dan şu sözlerle paylaştı: Bugün 15 yıldır çalıştığımız Bakırköy Belediye Tiyatrolarından hiçbir gerekçe gösterilmeden atıldık! Ve ne gariptir ki genel sanat yönetmenliğinden bir kişi bile yoktu! Nasıl bir tiyatro? Haksızlık var!"

TANER ÖLMEZ KİMDİR?

Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında İstanbul da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır. Genç oyuncu İstanbul'un Altınları dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. Kapalı Çarşı , Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan dizilerinde de rol alan Taner Ölmez'in geniş kitleler tarafından tanınması ise Kayıp Şehir dizisi ile olmuştur. 1,75 cm boyunda ve 65 kilo ağırlığında olan başarılı oyuncu Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra Ülker Albeni, Ülker Sunny, Piyale Pigafest reklamlarında da oynamıştır.

Star Tv 'de yayınlanan ve dünyaca ünlü The O.C.dizisinin uyarlaması olan Medcezir (Dizi)'de Mert Serez karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla Afife Jale Tiyatro Ödülü'ne layık görülmüştür. 2016 yılında ise yine Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Genç Osman karakterini canlandırmıştır.

2018 yılında yayınlanan Müslüm filminde Müslüm Gürses'in kardeşi 'Ahmet Akbaş' karakterini canlandıran Ölmez, oyunculuğu ile oldukça beğeni topladı.