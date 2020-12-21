Taner Ölmez kimdir, kaç yaşında? Taner Ölmez'in nişanlısı Ece Çeşmioğlu kimdir?

Mucize Doktor dizisinde hayat verdiği Ali Vefa karakteri ile adından söz ettiren Taner Ölmez'den müjdeli haber geldi. Başarılı oyuncu Taner Ölmez, evlilik tarihini açıkladı. Bu açıklama ile birlikte Taner Ölmez kimdir, kaç yaşında? Taner Ölmez'in nişanlısı Ece Çeşmioğlu kimdir? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm detaylar..

TANER ÖLMEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Taner Ölmez 9 Ağustos 1986 yılında Tunceli'de doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde öğrenci olan Taner Ölmez birçok dizi ve reklam filminde rol almıştır. Genç oyuncu İstanbul’un Altınları dizisindeki performansı ile dikkat çekmiştir. Kapalı Çarşı , Kül ve Ateş ve Tatar Ramazan dizilerinde de rol alan Taner Ölmez’in geniş kitleler tarafından tanınması ise Kayıp Şehir dizisi ile olmuştur. 1,75 cm boyunda ve 65 kilo ağırlığında olan başarılı oyuncu Taner Ölmez oyunculuğun yanı sıra Ülker Albeni, Ülker Sunny, Piyale Pigafest reklamlarında da oynamıştır.

2012 yılında, Osman Sınav’ın yönettiği Uzun Hikâye filmiyle sinemaya adım atan oyuncu, Star Tv ’de yayınlanan ve dünyaca ünlü The O.C.dizisinin uyarlaması olan Medcezir (Dizi)'de Mert Serez karakterini canlandırmıştır. Aynı zamanda 2014 yılında Katil Joe tiyatro oyununda gösterdiği başarıyla Afife Jale Tiyatro Ödülü'ne layık görülmüştür. 2015 yılında Kırık Kalpler Bankası filminde başrol aldı. 2016 yılında ise yine Star Tv'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Genç Osman karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında, Müslüm Gürses’in hayatı konu alan Müslüm filminde sanatçının kardeşini oynadı. 2019 yılından itibaren Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterini canlandırmaktadır.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Ece Çeşmioğlu 1990 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümü 2015 mezunu olan Ece Çeşmioğlu, Ev adlı sinema filminde (Alper Özyurtlu/Caner Özyurtlu) rol aldı. Oynadığı tv dizilerinden birkaçı; Yuvamdaki Düşman, Yüzyüze, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Yazın Öyküsü, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İki Aile, Söz dizisidir.

Özgür Yalım’ın yönettiği “Macbeth”, Ülkü Duru’nun yönettiği “Cumartesi, Pazar, Pazartesi” ve Yiğit Setdemir’in yönettiği “360” adlı sözsüz oyun mezuniyet projelerinden birkaçıdır. Kayhan Berkin’in yönettiği “Dogville” oyununda “Grace” karakteriyle oyunculuk performansını sergiledi.