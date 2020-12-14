Ekranların sevilen sunucusu Tanem Sivar, 2015 yılında hayatını yelken sporcusu Edhem Dirvana ile birleştirmiş, iki yıl sonra da oğlu Süleyman’ı kucağına almıştı. Tanem Sivar'ın yeniden hamile olduğu haberleri gündeme düştü. Tanem Sivar kimdir, kaç yaşında? Tanem Sivar'ın eşi Edhem Dirvana kimdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

TANEM SİVAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sunduğu programlarla tanınan Tanem Sivar, 1980 yılında ABD'de dünyaya geldi. Özel Marmara Kolejiden mezun oldu. Daha sonra San Diego State Üniversitesi'nden Televizyon, sinema bölümünden mezun oldu. Belli bir dönem Fox TV'de çalıştı. 2005 yılında Acun Ilıcalı'yla birlikte çalıştı. Lig TV’de 21 adlı spor programını sundu. 2013 itibarıyla CNN Türk'te "Cumartesi sabahları iki kahve arası" adlı programı sunmaktadır. 14 Aralık 2015 tarihinde yelken sporcusu Edhem Dirvana ile evlendi.

EDHEM DİRVANA KİMDİR?

Edhem Dirvana yelken sporcusu ve oyuncu olarak biliniyor. Tanem Sivar'ın eşi Edhem Dirvana 1977 yılında dünyaya geldi.