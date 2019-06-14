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14 Haziran 2019 Cuma 00:29 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 00:29

Yusuf Karakaya gözyaşlarına hakim olamadı! Survivor Yusuf'un duygusal anları

Yusuf Karakaya gözyaşlarına hakim olamadı! Survivor Yusuf'un duygusal anları

Survivor yarışmacısı Yusuf Karakaya annesini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Aile ödülünü kazanan takımda olan Yusuf Karakaya annesi ile duygusal anlar yaşadı.

Survivor yarışmacısı Yusuf Karakaya aile ödülünü kazananlardan birisiydi. Annesini karşısında görünce göz yaşlarına hakim olamayan Survivor Yusuf: “Ben annemin pasaportu olmadığını biliyordum. Onun buraya geleceğini tahmin etmiyordum. Onu görünce inanamadım. İnanılmaz mutlu oldum” dedi.

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