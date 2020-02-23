Survivor Tayfun Erdoğan kimdir, kaç yaşında? Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi kimdir?

Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan Tayfun Erdoğan’ın hayatı merak ediliyor. Emrah’ın oğlu Tayfun Erdoğan kimdir, kaç yaşında? Babasını ilk kez 7 yaşında televizyonda gördüğünü anlatan Tayfun Erdoğan’ın açıklamaları yeni bölüme damga vurdu. Haberimiz içerisinden 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğan yarışmacı ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

TAYFUN ERDOĞAN’DAN EMRAH AÇIKLAMASI

Babasını ilk kez 7 yaşında televizyonda gördüğünü anlatan Tayfun Erdoğan, Survivor’da açıklamalar bulundu:

"Çok zor bir çocukluk geçirdim. O kadar zor zamanlardı ki 7 yaşındaki yaşıtlarım oyun oynarken birinci sınıfa giderken ben hastanelerde DNA testleri için iğne oluyordum. Çocukluğumdan beri ben babamı hiç tanımadım. Babamı ilk kez 7 yaşında bir televizyon ekranında gördüm. Daha önce babamı hiç görmemiştim."

TAYFUN ERDOĞAN’IN ANNESİ KİMDİR?

Tayfun Erdoğan’ın annesi Ebru Çolak’tır. Hürriyet’in haberine göre Emrah, Ebru Çolak’la 1990 yılında Bursa Taylan Gazinosu’nda sahneye çıktığı sırada tanışmıştı.

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğmuştur.

İlkokul ve ortaokul Bisaş İlkögretim Okulunda okudu. Bir döenm Bursaspor alt yapısında futbol oynadı. Liseyi de Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde okuyup mezun oldu.

Uludağ Üniversitesi 2 yıllık İşletme Bölümünden mezunu.

Tayfun Erdoğan, Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel programına katılmıştı.