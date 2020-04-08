Survivor Perviz Abdullayev nereli, kaç yaşında? Survivor Parviz Abdullayev kimdir? İşte hayatı...

Survivor Perviz nereli? sorusu ekran başındakiler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Survivor 2020 kadrosunda yer alan Parviz Abdullayev ekran başındakilerin beğenisini kazanmıştı. Sevilen yarışmacı Survivor’ın 7 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme adayı olarak gösterildi ve elendi. Ekran başındakiler de Perviz Abdullayev’in hayatını araştırmaya başladı. İşte sevilen yarışmacı hakkında merak edilenler...



PARVİZ ABDULLAYEV KİMDİR?

Survivor’ın sevilen yarışmacısı Perviz Abdullayev 5 Ocak 1986 yılında Azerbaycan'da dünyaya gelmiştir. Parviz Abdullayev, şimdiye kadar profesyonel olarak 55 dövüşe katılmış ve bu dövüşlerden 49 zafer, 26 nakavt ve 6 yenilgi almıştır.

2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edilen Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi.

2011 itibarilye "Cobra Kickboks Kulübü'ne" liderlik eden Parviz Abdullayev, 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezi'ne katkıda bulunmaktadır.

Aynı zamanda Gabala Spor Kulübü'nü de temsil eden sporcu, evli ve 2 çocuk babası olmakla birlikte, genç olmasına rağmen oğlu Yusif'i de boksta eğitmektedir.