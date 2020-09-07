Survivor Nisa Barış'ı öptü, sosyal medya yıkıldı!

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, biten yarışmanın ardından kendilerinden söz ettirmeye devam ediyor. Aralarında bir yakınlaşma olduğu ve aşk yaşamaya başladıkları yazılıp çizilen ikiliden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmezken, magazin sayfalarına düşen samimi fotoğraflar ve sosyal medya paylaşımları adeta bu ilişkiyi doğruluyor. Bir televizyon programında birlikte kamera karşısına geçeceği de konuşulan ikiliden yeni bir video geldi.

O VİDEO AŞK İLANI MI?

‘Survivor 2020’de birlikte yarışan ve çok yakın arkadaş olan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, yarışma bittikten sonra birlikte Çeşme’de görüntülenmiş ve sarmaş dolaş halleri çok konuşulmuştu. Tüm bunların ardından aşk yaşadıkları iddia edilen ikili sosyal medya hesaplarından paylaştıkları video ile günün en çok konuşulan isimlerinden oldu.

Nisa Bölükbaşı’nın aynı yarışmada tanıştığı Barış Murat Yağcı’yı yanağından öptüğü video sosyal medyayı salladı. Survivor Nisa ve Barış cephesinde yaşanan bu sıcak gelişme her iki tarafın takipçileri tarafından ‘aşk bacayı sarmış’ şeklinde yorumlandı.

ANITKABİR'E ZİYARET

Öte yandan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı, Anıtkabir’i ziyaret etti. Anıtkabir'den fotoğraflarını paylaşan Nisa Bölükbaşı altına bu notu düştü: 'Anıtkabir’i ziyaret etmek istiyorum” dedim. Barış; "Hadi Ankara’nın başkentine gidelim, ziyaret edelim.” dedi. Geldik Atam. Ne mutlu Türküm diyene!"

