Survivor Hikmet kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Hikmet Survivor'a devam edebilecek mi?

Survivor 73. bölüm bu akşam ekrana gelecek ve izleyicisi ile buluşacak. Heyecanın dorukta olduğu Survivor'da yarışmacılar dokunulmazlık oyununa çıkacaklar. Yayınlanan tanıtım bölümünde Hikmet ile Yusuf'un karşı karşıya geldiği görülüyor. Hikmet bir engeli aşmaya çalışırken talihsiz bir an yaşıyor ve dizinden sakatlanıyor. Hikmet hastaneye kaldırılırken 'Survivor böyle bitmemeliydi? diyerek ağladı. Tüm yarışmacıların yaşadığı korku dolu anlar ekranlara yansıyacak. Survivor hayatının bittiğini düşünen Hikmet'i Acun Ilıcalı teselli etmeye çalışıyor. Öte yandan Survivor Türkiye-Yunanistan’ın 18 Mayıs 2019 tarihli bölümünde erzak oyunu oynandı. Survivor Türkiye- Yunanistan'da bu hafta erzak ödülünü 10'a 9 siyah takım kazandı. Survivor Hikmet hakkında ve yarışma hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

SURVİVOR HİKMET KİMDİR, NERELİDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Hikmet Tuğsuz 16 Kasım 1986’da Antalya’nın Akseki ilçesine bağlı Bademli kasabasında doğdu. Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’ndan mezun oldu. İlkokul 4. sınıfta, spor ayakkabısı ödüllü bir yarışmaya katılmasıyla sporla tanıştı. Başarılı olduğunu gören antrenörler kendisini atletizme yönlendirdi.

Birçok yarışmada başarılar elde eden Hikmet, milli takım antrenörü Ertuğrul Oğulbulan tarafından decatlon branşına yönlendirildi. Bu branşta yıllarca geçilmedi ve şampiyon oldu. Atletizmin bir branşında dereceleri var ve hentbol, futbol, triatlon, voleybol branşlarında da takımda oynadı. Üniversite bittikten sonra hem antrenörlük hem sporculuğa devam etti. Şu anda da Kırkpınar başpehlivanları Ali Gürbüz, Okan Acar, Ertuğrul Dağdeviren, Bayram Arslantaş gibi değerli sporculara antrenörlük yapıyor.

HİKMET SURVİVOR'A DEVAM EDEBİLECEK Mİ?

Hikmet Survivor'a devam edebilecek mi? sorusuna bir açıklama getirilmedi. Ancak, Survivor Ekstra yorumcuları arasında yer alan Semih Öztürk, önceki akşam yayınlanan Survivor yeni bölüm tanıtımıyla ilgili olay yorumlarda bulundu. Tanıtımda görülen Hikmet'in zor anları hakkında konuşan Semih, ""Acun abiyi ikinci kez böyle görüyorum! Hikmet'in muhtemelen Survivor hayatı bitti" dedi.