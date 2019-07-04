Süreyya Yalçın kimdir, serveti ne kadar? Ozan Baran kimdir ne iş yapar?

2008 yılında vefat eden, dünyanın en zenginleri listesinde yer alan Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın, serveti ile sürekli gündemde. 2016 yılında nikah masasına oturduğu eşi Ozan Baran, düğünde aldığı 700 bin TL’lik tek taş yüzük ile oldukça çok konuşulmuştur. Baran’ın Yalçın’a aldığı en son hediye ise duyanları şaşkına çevirdi. Peki Ozan Baran kimdir ne iş yapar? Süreyya Yalçın kimdir? Faruk Yalçın kimdir?

Anneler gününe oldukça az bir zaman kaldı. 14 Mayıs'ta kutlanacak bu özel gün için eşi Ozan Baran Süreyya Yalçın'a aldığı hediyeyi biraz erken verdi. 2016 yılında evlendiği eşi Ozan Baran, Yalçın'a henüz çocukları olmamasına rağmen ‘Anneler Günü’ hediyesi olarak kalp şeklinde 10 karatlık yüzük hediye etti. Yüzüğün değerinin 1 milyon TL olduğu söylendi. Yalçın 1.5 yıllık evli olduğu eşinin yaptığı bu özel sürprizi sosyal medya hesabından sevenleri ile paylaştı.

SÜREYYA YALÇIN KİMDİR?

Sosyetenin ünlü isimlerinden olan Süreyya Yalçın, dünyanın en zenginleri listesine girmeyi başarmış iş adamı Faruk Yalçın’ın kızıdır. 1984 yılında dünyaya gelmiştir. Aziz Yıldırım'ın yeğenidir. Babasından kalan miras ile sık sık gündeme gelmektedir. 2016 yılında Hatay'lı iş adamı Ozan Baran ile evlenmiştir.

Kına gecesinde giydiği, modacı Tolga Çam'ın hazırladığı Sultan kıyafeti ile de oldukça konuşulmuştur. 80 metre ipeğin kullanıldığı elbisede 50 bin swarovski taş kullanılmıştır. Tolga Çam’ın ‘Sultan Gelinlikleri’ koleksiyonundan seçtiği kıyafetin fiyatı 25 bin dolardı. Yalçın'ın kına gecesinde taktığı tacın her tarafı swarovski taşlar ile kaplıydı. Kıyafetin tamamının fiyatı ise 100 bin liraydı.

SÜREYYA YALÇIN'IN SERVETİ NE KADAR?

2008 yılında vefat eden Faruk Yalçın, mirasçılarına 4 milyar lira bıraktı. İlk eşinden olan dört çocuğu ve ikinci eşinden olan kızı Süreyya Yalçın arasında miras paylaşıldı. Sabah gazetesinin 2016 yıllarda yaptığı bir habere göre, Süreyya Yalçın'ın aylık faiz geliri 833 bin dolar. Haberde Süreyya Yalçın'ın bir bankada 100 milyon dolarlık bir hesabının olduğu belirtiliyor.

OZAN BARAN KİMDİR?

Antakyalı iş adamı Ozan Baran Süreyya Yalçın ile Miamide tanışıp sevgili oldu. Çift, Esma Sultan Yalısı'nda görkemli bir düğün ile 2016 yılında dünya evine girdi. Yalçın sırtına Ozan Baran'ın dövmesini yaptırdı.