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  3. Oyunun geliri köy okullarına... Çocuklar Şükran! 

Oyunun geliri köy okullarına... Çocuklar Şükran! 

Oyunun geliri köy okullarına... Çocuklar Şükran! 

Şükran Ovalı, oynadığı ‘Evlat’ adlı tiyatro oyununun tüm gelirini bir köy okuluna bağışlayarak takdir topladı. 

Anne olduktan sonra ara verdiği çalışma hayatına tiyatroyla geri dönmeye hazırlanan Şükran Ovalı, örnek bir davranışa imza attı. Ovalı, Onur Saylak, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Sezin Akbaşoğulları’yla birlikte ‘Evlat’ isimli tiyatro oyununun tüm gelirini bir köy okuluna bağışlayarak örnek bir davranışa imza attı. Ovalı, oyundan kazanacağı tüm parayı, Beşiktaş’ın kadın taraftar grubu ‘Çarşı Kadın’ın köy okulları kampanyasına bağışladı. Bu hareketiyle takdir toplayan oyuncu, 4 Ekim Zorlu PSM, 9 -19 Ekim Uniq Hall, 31 Ekim Das Das , 9-26 Kasım Uniq Hall, 13-27 Aralık Uniq Hall’de izleyici karşısına çıkacak. 

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