Songül Karlı'nın eski hali herkesi şaşırttı

Songül Karlı son dönemde güçlü sesinin yanı sıra güzelliği ve geçirdiği değişim ile de magazin gündeminden düşmüyor. Songül Karlı'nın eski hali gören herkesi şaşırtıyor. Songül Karlı'nın yıllar içindeki değişimi görenleri şoke ediyor.

İŞTE SONGÜL KARLI'NIN ESKİ HALİ..

SONGÜL KARLI KİMDİR?

Songül Karlı, 15 Eylül 1973 tarihinde İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. Aslen Tokat’lı olan Songül Karlı, Türk Halk müziği sanatçısı ve sunucudur. 1991 yılından çıkardığı Derman Sendedir albümü ile beraber müzik piyasasına adım atmıştır. Son zamanlarda müzik dünyasına ara veren Karlı, 2007 yılında Kanal 7 ekranlarından Songül Karlı İle Cumartesi'yi yapıp sunmuştur.

Daha sonra 2008 yılında Fox Tv’de Su Gibi" adlı programı Uğur Arslan ile sunan Songül Karlı, 2013 yılından Esra Erol Fox Tv2ye gelince program yayın hayatına sona erdirilmiştir.

Su Gibi programımda Metin Yüncü’ye talip olan Songül Karlı, canlı yayında evlenmiştir. Mustafa Topaloğlu'nun yeğeni Ergün Topaloğlu ile imam nikâhlı olan Songül Karlı 2002 yılında Ergün Topaloğlu ayrılmıştır. 2005 yılında Davut Güloğlu'nun şoförü Baykal Gümüş ile dünya evine giren Songül Karlı, 2008 yılında boşanmıştır ve bu evlilikten Efe Furkan (d.6 Ağustos 2006) adında bir oğlu bulunmaktadır. 2012 yılında inşaat sektöründe faaliyet gösteren Metin Yüncü ile evlenmiştir. Çift 2017 yılında ayrılmıştır.