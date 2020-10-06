06 Ekim 2020 Salı 18:00 | Son Güncelleme:
Sinem Kobal'ın yakın dostu Burçin Terzioğlu: Teyzeliğe hazırım!
Oyuncu çift Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, 4 yıl önce Cunda Adası'nda dünyaevine girmişti. Çift, şimdilerde anne-baba olmak için gün sayıyor.
Geçtiğimiz günlerde objektiflere yansıyan Burçin Terzioğlu'na yakın arkadaşı Sinem Kobal'ın hamileliği soruldu. Uçankuş TV kamerasına konuşan Burçin Terzioğlu, "Teyzeliğe hazırım. Heyecan var. Heyecanla bekliyoruz yeğenimizi..." ifadelerinde bulundu.