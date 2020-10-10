Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya'dan aşk paylaşımı!

2003 yılında yayınlanan "Sihirli Annem" dizisinde rol alan Zeynep Özkaya, bir süredir Oğulcan Can ile aşk yaşıyor. Aşkını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Özkaya, son olarak sevgilisinin yeni yaşını kutladı.

"BİRLİKTE DAHA NİCELERİNE..."

Özkaya, sevgilisiyle yaptığı paylaşıma "Günün anlam ve önemini belirten bir post bırakıp yatıyorum. Birlikte daha nicelerine, iyi ki doğdun sevgilim" mesajını not düştü. Oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni aldı.

ZEYNEP ÖZKAYA KİMDİR?

Kanal D ekranlarında bir dönem yayınlanmış olan Sihir Annem dizisinde canlandırmış olduğu Çilek karakteri ile tanınan Zeynep Özkaya 23 Ocak 1998'de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kova burcudur.

Sihir Annem dizisinin ardından İki Aile, Eyvah Halam ve Altındağlı dizilerindede rol almış uzun süredir ekranlardan uzak yaşamını sürmüştür. Lise eğitimi döneminde zorunlu devamlılık olduğu için ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldığını belirtmiştir. Şimdilerde bir Youtube kanalında ürettiği içeriklerle konuşuluyor.

Oyuncu ve Youtuber olmanın yanı sıra günümüzde İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünde eğitim hayatını sürdürmektedir.