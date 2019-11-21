Sevilen dizide şok karar alındı! Elimi Bırakma final mi yapıyor? İşte yanıtı

Elimi Bırakma final mi yapıyor? sorusunun yanıtı dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. TRT 1 ekranlarında 3 sezonda pazar akşamları yayınlanan ve reyting rekorları kıran Elimi Bırakma dizisinin başrollerini Alina Boz ve Alp Navruz paylaşıyor. Dizinin sevenlerini üzecek bir haber geldi. Elimi Bırakma final mi yapıyor? sorusunun yanıtı haberimizde..

ELİMİ BIRAKMA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'un, tv100’deki haberine göre Alp Navruz ve Alina Boz’un başrollerinde yer aldığı Elimi Bırakma macerası 24 Aralık’ta yayınlanacak 59.bölümle birlikte veda edecek.

ELİMİ BIRAKMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arda her ne olursa olsun karısını bulmak ister ve Barış'la bile anlaşmaya hazırdır. Fakat Barış buna hiç beklenmedik şekilde karşılık verir, tüm bu olanların sonunda olan Feride'ye olacaktır.

Bu arada Gürkan olanlardan dolayı Sumru'yu suçlar ve ortaya çıkan başka sırların da etkisiyle Sumru bu sefer iyice köşeye sıkışmıştır.

Kendi meselelerini halleden ve artık bir arada olan Azra ve Cenk bu defa da aileleri için mücadele edecektir. Damla ve Arda'ya sahip çıkılmasını bir meydan okuma olarak algılayan Barış bu evlilikten Çelenleri sorumlu tutar. Gücünü herkese gösterip kızını Çelenlerden geri almak için herkese bir bedel ödetmeye kararlıdır.

Feride ve Azra önce Barış'la uzlaşmaya çalışırlar. Ancak bunun mümkün olmadığını anlamaları uzun sürmeyecektir. Kimse ne yapacağını bilemezken, Cenk ailesini korumak için Barış'a karşı durur ve bir karşı hamle yapar. Fakat Cenk'in yaptığı karşı hamle ortalığı iyice karıştıracaktır.

Azra ailesini korumak için Sumru'yla da mücadeleye devam etmektedir. Bu sırada hiç beklenmedik bir şey gerçekleşir. Sumru'nun önünde onun da sırlarını bilen ciddi bir engel vardır artık. Elindeki kozlar artık ne Sumru'nun işine yarar, ne de Azra'ya zarar verebilir.