Türk halk müziğinin yeni kuşak temsilcilerinden biri olan Sevcan Orhan bugün Demet Akalın ve Alişan'ın sunduğu 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına konuk oldu. Sevcan Orhan kimdir, kaç yaşındadır? Sevcan Orhan nereli, evli mi? gibi soruların yanıtları ekran başındaki izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Sevcan Orhan, 16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin Yeşilyaka (Şebge) köyündendir.

SEVCAN ORHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Sevcan Orhan, 16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Aslen Erzincan'ın Çayırlı ilçesinin Yeşilyaka (Şebge) köyündendir. Annesi ve babası da İstanbul'da doğmuştur. Babasının adı Şadan'dır. 12 yaşında iken babasından bağlama çalmayı öğrendi. Sonra da özel bir müzik okulunda bağlama, solfej, nota eğitimi ve repertuar dersleri almaya başladı. Bu sırada ortaokul ve lise öğrenimini tamamladı.

Lise yıllarında Milliyet gazetesinin düzenlediği "Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması"nda 3. oldu.

1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümünde okumaya başladı. 2003 yılında "Aşıklık Geleneği İçerisinde Aşık Mahzuni Şerif'in Yeri ve Önemi" adlı bitirme ödevini hazırlayarak "Ses Eğitimi Bölümü"nden üçüncülük derecesiyle mezun oldu.

Üniversitede müzik eğitimine devam ederken ilk solo çalışması olan "Nenni Bebek" isimli albümünü 2000 yılında yaptı.

2001 yılında yedi yıldır eğitim aldığı "Müzik Okulunda solfej ve bağlama dersleri vermeye başladı. Okul dahilinde çok önemli konser çalışmalarına katıldı.

2006 yılında Sevcan Orhan sırayla TRT İNT, TRT TÜRK ve TRT AVAZ kanallarında 4 yıl süreyle canlı olarak yayınlanan "Tatlı Dile Güler Yüze" adlı müzik programının sunuculuğunu ve solistliğini yaptı.

Cem Radyo'da "SAZINDA USTALAR" adlı müzik programını hazırlayıp sundu. Yine Cem Radyo'da 2010 yılında "Sevcan Orhan Mikrofonda" adlı programı hazırlayıp sundu.

2012 yılında Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programını sundu.

Sevcan Orhan, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarında üslup ve repertuar dersleri verdi.

Sevcan Orhan erken yaşlarda başladığı müzik yaşamı boyunca yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivallerde yer aldı. Genç sanatçı çok sayıda ödül ve plakete sahiptir.

Sevcan Orhan, 2006 yılında bağlama sanatcısı Ümit Yılmaz ile evlendi.