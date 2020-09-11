Serenay Sarıkaya'nın estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Serenay Sarıkaya, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Serenay Sarıkaya'nın yıllar öncesine ait fotoğrafları görenleri şaşırttı. Magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden olan Serenay Sarıkaya'nın estetikli olduğunu öğrenenler şoke oldu.

İşte Serenay Sarıkaya'nın estetiksiz hali..