11 Eylül 2020 Cuma 11:40 | Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya'nın estetiksiz hali herkesi şoke etti!
Son zamanlarda ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Serenay Sarıkaya, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla şaşırttı. Serenay Sarıkaya'nın estetiksiz hali herkesi şoke etti.
Serenay Sarıkaya, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Serenay Sarıkaya'nın yıllar öncesine ait fotoğrafları görenleri şaşırttı. Magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden olan Serenay Sarıkaya'nın estetikli olduğunu öğrenenler şoke oldu.