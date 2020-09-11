  • $7,4698
  • 8,8689
  • 467.174
  • 1102.25
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Serenay Sarıkaya'nın estetiksiz hali herkesi şoke etti!
11 Eylül 2020 Cuma 11:40 | Son Güncelleme:

Serenay Sarıkaya'nın estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Serenay Sarıkaya'nın estetiksiz hali herkesi şoke etti!

Son zamanlarda ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Serenay Sarıkaya, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla şaşırttı. Serenay Sarıkaya'nın estetiksiz hali herkesi şoke etti.

Serenay Sarıkaya, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Serenay Sarıkaya'nın yıllar öncesine ait fotoğrafları görenleri şaşırttı. Magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden olan Serenay Sarıkaya'nın estetikli olduğunu öğrenenler şoke oldu.

İşte Serenay Sarıkaya'nın estetiksiz hali..

<p>Yunanistan, Meis Adası’nın ardından Karaada'ya da asker çıkardı. Karaada'daki askeri hareke

Yunan provokasyonu sürüyor: Meis'ten sonra Karaada'ya çıktılar

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Uzuncaburç Antik Kenti'nde 32 mezar ortaya çıkarıldı

Yumurtanın tazeliğini test etmenin 2 yolu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.