Sen Çal Kapımı'nın Fifi'si Sitare Akbaş'a büyük ödül!

“Sen Çal Kapımı” dizisinin fenomen karakteri Fifi ‘yi canlandıran oyuncu Sitare Akbaş, 27.Adana Altın Koza Film Festivali’nde Umut Evirgen’in senaryosunu yazdığı, yapımcılığını ve yönetmenliğini yaptığı “Ben Bir Denizim” filmindeki oyunculuğu ile “Türkan Şoray Umut Vadeden Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

Akbaş, ödülünü Menderes Samancılar’ın elinden aldı.