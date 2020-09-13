Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in eski hali herkesi şaşırttı. Murat Dalkılıç ile birlikteliğini sonlandıran Hande Erçel eski görüntüsü ile şaşkına çevirdi. Rol arkadaşı Kerem Bursin ile aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Hande Erçel'in eski hali şaşırttı...

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel 24 Kasım 1993 yılında Bandırma'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.

Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Haziran 2016'da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri döndü.