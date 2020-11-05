Sen Çal Kapımı'da Eda'nın hamile olup olmadığı ortaya çıktı!

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinde Eda’nın hamilelik iddiası izleyicileri şaşkına çevirdi. Dizide Hande Erçel tarafından canlandırılan Eda ve Kerme Bürsin tarafından canlandırılan Serkan karakterinin son zamanlardaki sürtüşmeleri ve kavgaları sonrası bir ayrılık yaşanmıştı.



Dizinin başından beri zıtlaşan Serkan ve Eda arasında yaşanan gerginlik zamanla azalsa da Serkan’ın egolu tavırları işleri çığırından çıkarttı. Serkan karakteri aslında toplumda değişime direnen ama karşısına güçlü bir aşk çıktığında kendini düzeltmek durumunda kalan birçok kişiyi de temsil ediyordu.

Serkan, Eda’nın hamile olduğuna kesin gözüyle bakarken Eda’nın bu konuda kendisine hiçbir şey söylememesi onu çıldırtmaktadır. Bir taraftan Eda’ya beslediği derin aşk, diğer taraftan ona yakın olamamak Serkan’ı mahveder.

Eda ise tüm kızgınlığına rağmen Serkan’a olan hislerine engel olamaz. Efe’nin oynadığı oyunda Eda’nın alacağı tavır ise Serkan ve Eda arasındaki ilişkiyi bambaşka bir noktaya sürükleyecektir.

Son bölümle beraber Eda’nın hamile olmadığı ortaya çıktı.