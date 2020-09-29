Sen Çal Kapımı dizisinde ani ayrılık şaşırttı

Fox Tv'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı da ani ayrılık kararı herkesi şaşkına çevirdi. Dizinin yeni bölümü öncesinde bir ayrılık gelişmesi yaşanıyor. Pamir Pekin, diziye veda etti. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın kulis bilgisine göre ünlü oyuncu sözleşme koşullarına uyulmadığı için diziden ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde dizinin kadrosuna katıldığı belirtilen oyuncu, daha izleyici ile buluşamadan ayrılık yaşamış oldu. 2007 yılından bu yana oyunculuk yapmakta olan Pamir Pekin, en son 2018 yılında Yuvamdaki Düşman dizisinde rol almıştı. Oyuncu 2 yıldır herhangi bir yapımda gözükmedi.

PAMİR PEKİN KİMDİR?

Pamir Pekin 31 Mayıs 1979 İstanbul’da dünyaya geldi.

İstanbul’da üniversite kazanarak, ekonometri bölümünü okumuş ve bu bölümü de bitirmiştir. Mezun olduktan sonra modellik yapmaya başlamış ve bu sektör üzerinde adım adım ilerlemiştir.

Özellikle reklam yüzü ile ön plana çıkmaya başlayarak, Veli Çelik ile tanışmasının ardından, kariyerinde büyük bir dönüm noktası olmuştur. Böylece ilk dizisi olan Komiser Nevzat adlı dizide Komiser Ali rolü ile 28 yaşında oyunculuk sektörüne atılmıştır.

2008 yılında ise Vurgun adlı dizi ile devam etmiştir. 2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Elkaz Mirza adı ile rol almıştır. Burada da kendini göstermeye devam ederek, 2015 yılında Gönül İşlerinde Komiser Kemal rolüne sahip olmuştur. Aynı yıl içerisinde de Murat rolü ile İlişki Durumu Karışık dizisinde kariyerini sürdürmüştür.