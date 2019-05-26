Semra kaynana oğlu Ata kimdir?

Semra kaynana ve oğlu Ata araştırılıyor. Ata neden öldü? Geçtiğimiz günlerde Sinem Umaş katıldığı bir magazin programında açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamaların ardından Semra kaynana magazin programına katıldı. Vatandaşlar Semra kaynana ile ilgili bilgileri araştırmaya başladılar. Semra Yücel, 1955 yılında doğmuştur. Yarı Boşnak, yarı Çerkez bir aileden gelmektedir. Babası havacı astsubay Halim Bey, annesinin adı Sabriye Hanımdır. Süheyla Gürbüzer adında ablası vardır.

SEMRA KAYNANA KİMDİR?

Semra Yücel, 1955 yılında doğmuştur. Yarı Boşnak, yarı Çerkez bir aileden gelmektedir. Babası havacı astsubay Halim Bey, annesinin adı Sabriye Hanımdır. Süheyla Gürbüzer adında ablası vardır.

Semra Yücel, 2004 yılında oğlu Ata ile birlikte ‘Gelinim Olur musun?’ adlı televizyon programına katıldı. Katıldığı programında ‘Kaynana Semra’ olarak ünlendi. Sinem Umaş İle Ata'nın yakınlığı döneme damga vurmuştu.

‘GELİNİM Olur musun?’ adlı televizyon programında ‘Kaynana Semra’ olarak ünlenen Semra Yücel’in, oğlu 24 yaşındaki Ata Türk’ün 2005 yılında uyuşturucudan öldüğü belirlendi.

SEMRE KAYNANANIN OĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Ata 2005 yılında vefat etti. Kan örneğinde yapılan incelemelerde uyuşturucu ve uyarıcı nitelikli ilaç maddeye rastlandı.

SİNEM UMAŞ KİMDİR?

1984 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sinem Umaş, 2004 yılında yayınlanmaya başlayan Gelinim Olur musun, yarışmasına katıldı. Yarışmanın damat adaylarından Ata Türk ile çalkantılı bir beraberlik yaşayan Sinem Umaş, Kaynana Semra ile yaşadıkları tartışmalarla hafızalarla yer edinmişti. Yarışmanın en popüler gelin adayı, yarışmaya katıldığı dönemde Açık Öğretim Lisesi'nde okuyordu. Annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesi bir başkasıyla evlenmiş ve yurt dışına gitmişti.

Damat adayı Ata'yla olan yakınlaşması yüzünden kaynana Semra Türk ile yıldızı bir türlü barışmayan genç kız, yarışmaya adeta damgasını vurmuştu. Trabzonspor’da top koşturan futbolcu Bahadır Davran ile yaşadığı bir dönem aşk yaşayan Sinem Umaş, son olarak İşte Benim Stilim yarışmasıyla gündeme gelmişti.