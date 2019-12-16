Sefirin Kızı Menekşe kimdir? Tülin Yazkan kimdir, nereli?

Tülin Yazkan hayatı merak ediliyor. Tülin Yazkan Star Tv ekranlarında yeni başlayan Sefirin Kızı dizisinde Menekşe Efeoğlu’nu canlandırıyor. 16 Aralık Pazartesi günü yayın hayatına başlayan Sefirin Kızı dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyenlerin dikkatini çekmeyi başardı. Dizide Menekşe’yi canlandıran Tülin Yazkan Sefir’in yeni karısı rolünde oynuyor. Diziyi izleyenler de ‘Sefirin Kızı Menekşe kimdir?’ sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte Tülin Yazkan hayatı…

TÜLİN YAZKAN KİMDİR, NERELİ?

Telin Yazkan, 1991 yılında İstanbul’da doğmuştur. Beykent Üniversitesi Oyuculuk Bölümü’nden mezun olan güzel oyuncu Tülin Yazkan ilk oyunculuk deneyimini Yılanların Öcü isimli dizi ile gerçekleştirdikten sonra Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yazın Öyküsü, Bodrum Masalı ve Kırlangıç Fırtınası isimli dizilerde rol almıştır. En son rol aldığı Kırlangıç Fırtınası dizisinde İnci karakterini canlandırmıştır. Tülin Yazkan Star Tv ekranlarında başlayan Sefirin Kızı dizisinde Menekşe Efeoğlu’nı canlandırıyor.

SEFİRİN KIZI MENEKŞE KİMDİR?

Sancar’ın yeni evlendiği karısı. Zaten savaşmak zorunda olduğu bir destan vardı; şimdi destanın kahramanı Nare geri döndü. Üstelik evlendiği gece bir üvey kızı oldu! Menekşe bir şeytan. Ama sana bir melek gibi görünür, gemisini yürütür.