Bugün Kanal D’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Şebnem Kısaparmak türkülerin ve şiirlerin buğulu sesi olarak biliniyor. Programa katılmasının hemen ardından yeniden gündeme gelen Şebnem Kısaparmak'ın hayatı merak ediliyor. Magazin severler 'Şebnem Kısaparmak kimdir? Şebnem Kısaparmak kaç yaşında?' sorularının yanıtını araştırıyorlar. İşte Şebnem Kısaparmak'ın hayatı...

ŞEBNEM KISAPARMAK KİMDİR?

Şebnem Ergür Kısaparmak ya da daha çok bilinen ismiyle Şebnem Kısaparmak 1969 yılında Ankara’da doğdu.

Başta TRT olmak üzere çeşitli kanallarda haber spikerliği ve sunuculuk yapmıştır. Genç yaşlarda mesleğe başladığı TRT'den Kanal 6'ya geçmiş ve uzun süre bu kanalda haber bültenlerini sunmuştur.

1997'de TGRT'de yayınlanan İskele Sokak isimli dizide oynamıştır. Kanal 7'de bir dönem haberleri sunmuş daha sonra gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları ve Eğlence Programları hazırlayıp sunmuştur.

Şiir yazmayı seven Şebnem Kısaparmak ayrıca kendi sesiyle okuduğu şiir albümleri de çıkarmıştır. Fatih Kısaparmak ile evli olan Şebnem Kısaparmak'ın bu evliliğinden Ozan ve Kaan adında iki oğlu bulunmaktadır.