Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9623
  • 6,6948
  • 243.779
  • 95.023
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Şebnem Kısaparmak kimdir? Şebnem Kısaparmak kaç yaşında?

Şebnem Kısaparmak kimdir? Şebnem Kısaparmak kaç yaşında?

Şebnem Kısaparmak kimdir" Şebnem Kısaparmak kaç yaşında"

'Şebnem Kısaparmak kimdir? Şebnem Kısaparmak kaç yaşında?' sorularının yanıtları araştırılıyor. Kanal D’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan türkülerin ve şiirlerin buğulu sesi Şebnem Kısaparmak'ın hayatı merak ediliyor. Şebnem Kısaparmak hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte Şebnem Kısaparmak'ın merak edilenleri...

Bugün Kanal D’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk olan Şebnem Kısaparmak türkülerin ve şiirlerin buğulu sesi olarak biliniyor. Programa katılmasının hemen ardından yeniden gündeme gelen Şebnem Kısaparmak'ın hayatı merak ediliyor. Magazin severler 'Şebnem Kısaparmak kimdir? Şebnem Kısaparmak kaç yaşında?' sorularının yanıtını araştırıyorlar. İşte Şebnem Kısaparmak'ın hayatı... 

ŞEBNEM KISAPARMAK KİMDİR?
Şebnem Ergür Kısaparmak ya da daha çok bilinen ismiyle Şebnem Kısaparmak 1969 yılında Ankara’da doğdu.

Başta TRT olmak üzere çeşitli kanallarda haber spikerliği ve sunuculuk yapmıştır. Genç yaşlarda mesleğe başladığı TRT'den Kanal 6'ya geçmiş ve uzun süre bu kanalda haber bültenlerini sunmuştur.

1997'de TGRT'de yayınlanan İskele Sokak isimli dizide oynamıştır. Kanal 7'de bir dönem haberleri sunmuş daha sonra gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları ve Eğlence Programları hazırlayıp sunmuştur.

Şiir yazmayı seven Şebnem Kısaparmak ayrıca kendi sesiyle okuduğu şiir albümleri de çıkarmıştır. Fatih Kısaparmak ile evli olan Şebnem Kısaparmak'ın bu evliliğinden Ozan ve Kaan adında iki oğlu bulunmaktadır.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Bennu Gerede: Acun Ilıcalı'ya gidip yıllarca yalvardım
Serenay Sarıkaya: Bu bana yapılmış bir saygısızlık
Çağatay Ulusoy'un sevgilisi Duygu Sarışın'ın paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı!
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna barıştı mı?
Metin Şentürk açıkladı: Çocuk kör doğar diye istemedi!
Arkadaş grubunda kendi düşerken yanından sizi de ayırmayanlar var mı? Ya da hiç olmuş muydu?

Her Arkadaş Grubunda Böyle Biri Vardır

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İzmir'de korkutan yangın! Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan bile görüldü

Instagram beğenileri gizlemeye hazırlanıyor