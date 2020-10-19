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19 Ekim 2020 Pazartesi 15:08 | Son Güncelleme:

Saygı'nın Helen'i Miray Daner veda etti

Saygı'nın Helen'i Miray Daner veda etti

Vatanım Sensin dizisinde Hilal karakteri ile çok sevilen Miray Daner kariyerinin en iyi dönemini yaşıyor. Blu TV'de 27 Ekim'de başlayacak olan Saygı dizisinde de Nejat İşler ve Boran Kuzum ile birlikte başrolü paylaşan Miray Daner, farklı tarzıyla da büyük dikkat çekti. Saygı'nın Helen'i Miray Daner veda mesajını yayınladı.

Vatanım Sensin dizisinde Hilal karakteri ile tanıdığımız Miray Daner kariyerinin en iyi döneminde. Oyuncu, üst üste rol aldığı projelerdeki başarısından sonra başroller için ilk akla gelen kadın oyunculardan birisi oldu.

Blu TV’de 27 Ekim’de başlayacak olan Saygı dizisinde de Nejat İşler ve Boran Kuzum ile birlikte başrolü paylaşan Miray Daner, farklı tarzıyla da dikkat çekti. Oyuncu çekimlerin tamamlanmasının ardından tüm ekibe teşekkür ederek, veda etti. İşte o paylaşım:

Hepsi birbirinden değerli canım ekip arkadaşlarım. Her birinizle çalışmaktan büyük onur duydum. Hevesle ve inançla yola çıktığımız Saygı’nın çekim sürecini tamamladık. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. 27 Ekim’de buluşmak üzere. Saygılar bizden. #SAYGI 

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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