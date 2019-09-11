Şarkıcı Hilal Cebeci'den evlilik itirafı! Meğer 6 yıl önce...
Şarkıları ve seksi pozlarıyla bir döneme damga vuran Hilal Cebeci, yıllar sonra evlilik itirafında bulundu.
Ünlü şarkıcı Hilal Cebeci, 2013 yılında evlendiğini açıkladı. Eşinin ricası üzerine bu zamana kadar evlendiğini saklayan Cebeci, 6 yıl sonra sessizliğini bozdu.
'SESSİZCE EVLENDİM'
Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından, "Benim değerli sevenlerim, 2013 yılında Londra’da sessizce evlendim. Eşimin benden tek ricası magazinden uzak yaşamamdı. O yüzden beni göremiyorsunuz. Bu konuda tepkilisiniz, görmek istiyorsunuz ama beni zaten sosyal medya sayfalarımdan takip ediyorsunuz. Bana anlayış göstereceğinizi umuyorum. Sizleri çok seviyorum." notunu paylaştı.