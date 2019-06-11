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11 Haziran 2019 Salı 16:49 | Son Güncelleme: 11 Haziran 2019 Salı 16:49

Şamil Oymak kimdir? Şamil Oymak nereli ve kaç yaşında?

Şamil Oymak kimdir" Şamil Oymak nereli ve kaç yaşında"

Şam adıyla RAP şarkılar söyleyen ve sosyal medya fenomenleri arasında olan Şamil Oymak kimdir? Şamil Oymak nereli ve kaç yaşında? diye merak ediliyor. Şamil Oymak kısa sürede müzik ve kısa film dünyasında konuşulan isimler arasında yer aldı. İşte genç RAP sanatçısı ile ilgili bilinmeyenler..

Sosyal medyan fenomenleri arasında olan ve Şam adıyla RAP şarkılar söyleyen Şamil Oymak kimdir, kaç yaşında, nereli soruları merak konusu oldu.  Yaşantısını İstanbul'da sürdüren Şamil Oymak henüz 10 yaşında iken rap ile tanışıyor. Çok genç yaşına rağmen yıllardır rap dünyasında yer alıyor.İşte 1997 İstanbul doğumlu ve Aslen ise Kars'lı olan Şamil Oymak  ile ilgili merak edilenler...

ŞAMİL OYMAK KİMDİR?

Şamil Oymak Rap dünyasında Şam lakabı ile tanınmaktadır. Yaşantısını İstanbul'da sürdüren Şamil Oymak henüz 10 yaşında iken rap ile tanışmıştır. Çok genç yaşına rağmen yıllardır rap dünyasında yer almaktadır. İstanbul Trip ve Kadıköy Acil isimleri ile müzik dünyasında tanınmıştır.

2014 yılında Delusion / Sanrı isimli kısa filmin müziklerin hazırlamıştır. Üniversite 1. sınıfa başladığı sene okuldan ayrılmıştır. Öğrenmeyi öğrendikten sonra eğitim hayatına devam etmenin gereksiz olduğunu, 18 yaşından itibaren kendi ayaklarının üzerinde durmanın gerekli olduğu belirtmiştir.

Seslendirdiği bazı parçalar, Kader ve Oyunlar, Çok Derin, Şüpheli Şahıs, Karanlık Zaman, Paranoya, Efsane, Koma – Gene Ailem İçin, Kararır Akşamlar, Bir Sigara Yak, Sorunlara İnat, Ritmi Yakalayın, Bir Bakirenin Son Gecesi, Acımasız, Saklambaç, Bu Gece Bitmez, Yolunu Seç, Bu Gece Benimsin.

1997 İstanbul doğumlu olan Şamil Oymak baba tarafından aslen Kars'lıdır.

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