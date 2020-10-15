Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'ye Eyşan göndermesi!

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere’ye Eyşan göndermesi sosyal medyada gündem oldu. Ezel dizisi hayranları Cansu Dere’nin Sadakatsiz dizisinde Aysa karakteri ile eşi tarafından aldatılan birisini canlandırmasına sosyal medyada gönderme yapmaya devam ediyor.

“Anladın mı şimdi Eyşan, Ömer’in neler yaşadığını. En yakın arkadaşları tarafından aldatılmanın ne demek olduğunu…” İşte bu söz sosyal medyada sıklıkla paylaşılıyor. Cansu Dere’ye de Eyşan göndermeleri artarak devam ediyor.

Kanal D ekranında 2. bölümü yayınlanan Sadakatsiz dizisinde güzelliği ve performansı ile hayranlarından iltifatlar alan Cansu Dere, Asya karakteri ile kadın hayranlarını da yanına çekti.

“Çok sövdüm Asya alacağın intikamı çok merak ediyorum” diye yorum yapan dizi hayranları, Sadakatsiz de Asya karakterinin eşi tarafından aldatılmasını affetmemesini istiyor.

Sosyal medyada Asya’ya destek o kadar yoğun ki, “Volkan, Derin’i seçecek ve hayatının en büyük hatası. Asya’nın yanındayım, yürü seni kim tutar, elinden geleni ardına bırakma” diye yazanlar bile var.

Volkan’ın pişmanlıktan kendini parçalayacağı sahneleri izlemek için çıldırdığını belirten izleyiciler. “Kendini parçala af dile. Mutsuzluktan geberdiği sahneleri görmek istiyorum” diyen dize hayranları, Sadakatsiz dizisinin hikayesine iyice gömülmüş durumda.