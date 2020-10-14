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  • Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere makyajsız haliyle şaşırttı!
14 Ekim 2020 Çarşamba 11:25 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere makyajsız haliyle şaşırttı!

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere makyajsız haliyle şaşırttı!

Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere makyajsız haliyle şaşırttı. Yeni dizisi ile adından söz ettiren Cansu Dere sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu. Geçtiğimiz aylarda evinin bahçesinden paylaştığı fotoğrafla doğal güzelliğe ne kadar güvendiğini gösteren Cansu Dere sıfır makyaj hali ile ilgi odağı oldu.

Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere makyajsız haliyle şaşırttı. Geçtiğimiz aylarda evinin bahçesinden paylaştığı fotoğrafla doğal güzelliğe ne kadar güvendiğini gösteren Cansu Dere sıfır makyaj hali ile ilgi odağı oldu. Cansu Dere'nin makyajsız hali ile beğeni topladı..

İşte Cansu Dere'nin makyajsız hali...

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