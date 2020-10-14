Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere makyajsız haliyle şaşırttı!

Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere makyajsız haliyle şaşırttı. Geçtiğimiz aylarda evinin bahçesinden paylaştığı fotoğrafla doğal güzelliğe ne kadar güvendiğini gösteren Cansu Dere sıfır makyaj hali ile ilgi odağı oldu. Cansu Dere'nin makyajsız hali ile beğeni topladı..

İşte Cansu Dere'nin makyajsız hali...