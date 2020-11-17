Ramo’nun Fatoş’u Cemre Baysel Sol Yanım’daki imajıyla dikkat çekti. Biricik Ergün karakterine hayat veren Cemre Baysel dizide moda ikonu olarak alımlı ve gösterişli havasıyla dikkat çekecek. Sol Yanım dizisinde Biricik karakterini şımarık ve çok aşık bir kız olarak izleyeceğiz...

Sosyal medyadaki paylaşımları ile sette geçirdiği keyifli anları takipçileri ile paylaşan Cemre Baysel, ‘Sol Yanım’la ekrana gelmek için gün sayıyor.

BKM’nin STAR TV için hazırladığı ‘Sol Yanım’ dizisinde “Biricik’’ karakterine hayat veren Baysel, Tolga Mendi’nin canlandırdığı Selim’e olan aşkı uğruna önüne çıkan tüm engelleri yakıp yıkan iddialı bir karakterle seyircinin karşısına çıkacak.

Ağzında gümüş kaşıkla doğanlar kulübünün bir üyesi olan ‘Biricik Ergün’, sahip oldukları ile hırslı ve şımarık bir kıza dönüşmüştür. Selim’e olan aşkından sonra en büyük aşkı moda olan Biricik, kendini bir moda ikonu olarak görmektedir.



