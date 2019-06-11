Popçu Çağla kimdir? Popçu Çağla'nın eşi Metin Korkmaz kim?

Bu sabah Kanal D'nin sevilen sabah kuşağı programı olan Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Popçu Çağla mesleğe ilk başladığı yıllarda ki çektiği zorlukları anlattı: "17 yaşında İstanbul'a geldim. Şarkıcılık yaptım bir çok sanatçıya vokallik yaptım. Beni kıskanıp işten atıyorlardı. Ya da asıldıkları zaman cevap vermediğimde atıyorlardı. Sürekli işten atılıyordum. Aldığım para 50 TL idi. O zaman bir pansiyonda kalıyordum. 3 gün boyunca aç kaldım ve açlıktan ağladım. Peşimde çok insan vardı ama açlıktan ağladığım zamanları biliyorum" dedi.

Popçu Çağla Aleyna Tilki için de "Aleyna Tilki'nin pskilojisi bozuk bence acilen tedavi olması lazım. Dünya starı olacağım demekle olunmuyor. Hareketlerini beğenmiyorum". ifadelerini kullandı.

POPÇU ÇAĞLA KİMDİR?

Popçu Çağla müzik piyasasına 2016 yılında ‘Hoppa’ Sinan Akçıl’ın 2, Gökhan Tepe ve Yıldız Tilbe’nin 1’er parçasını içerdiği gibi EP’si çıktı. Çağla, ‘Sinan Akçıl’ın keşfi’ olarak medyada tanındı. Sinan Akçıl’ın Ebru Şallı için yazdığı söylenen ‘Pardon’ şarkısıyla ismini duyurdu. 2018’de Gülşen’in şarkısı “Saz mı Caz mı”yı seslendirdi. "Saz mı caz mı?" şarkısı 92 milyon tıklanarak geçen yazın hiti olmuştu.Ünlü futbolcu menajeri Metin Korkmaz’ın eşi Popçu Çağla son olarak Emrah Karaduman aranjörlüğünde Arabeni şarkısının çalışmalarını yaptı.

METİN KORKMAZ KİMDİR?

Metin Korkmaz, 1969 yılında İstanbul Kasımpaşa’da doğmuştur. 26 yıllık menajerlik hayatında yüzlerce transfere imza atmıştır.

Geçmişte Rıdvan Dilmen’den, Tanju Çolak’a Uğur Tütüneker’den, Ertuğrul Sağlam’a, Sergen Yalçın’dan, Yusuf Şimşek’e, Sercan Yıldırım’dan Volkan Şen’e, Mbia’dan, Samuel Eto’o ya, Pablo Batalla’dan, Celustka’ya birçok oyuncuyu transfer etmiştir.

Teknik Direktörlerden; Yılmaz Vural’dan, Samet Aybaba’ya Kemal Kılıç’tan, Cem Pamiroğlu’na, Sergen Yalçın’dan, Hakan Kutlu’ya ve daha birçok futbol adamıyla çalışmıştır.