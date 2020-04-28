Pınar Deniz: Hoş geldin saçımdaki ak

Ünlü oyuncu Pınar Deniz de bu süreçte sosyal medya paylaşımlarına hız veren isimlerden bir tanesi. Son olarak Netflix'in yeni Türki dizisi 'Aşk 101'de rol alan Deniz, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Saçında beyaz çıktığı görülen güzel oyuncu yaptığı paylaşıma, "Hoşgeldin saçımdaki ak" notunu düştü. Deniz'in fotoğrafına henüz 10 dakika olmadan binlerce beğeni geldi.

PINAR DENİZ KİMDİR?

Sevilen oyuncu Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu başarısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır. Şarkıcı Murat Dalkılıç’ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır. Son olarak da Netflix'in Aşk 101 adlı dizisinde boy göstermiştir.