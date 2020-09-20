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  • Özgür Ozan kaç yaşında ve nereli? Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan kimdir?
20 Eylül 2020 Pazar 15:56 | Son Güncelleme:

Özgür Ozan kaç yaşında ve nereli? Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan kimdir?

Özgür Ozan kaç yaşında ve nereli" Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan kimdir"

Özgür Ozan Arda ile Omuz Omuza'nın konuğu oldu. Arda Türkmen'in 20 Eylül tarihli programına katılan Özgür Ozan özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle tanınıyor. Arda ile yemek yapan Özgür Ozan ünlü şefin talimatlarına uymaya çalışıyor.

Özgür Ozan Arda ile Omuz Omuza'nın 20 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümüne konuk olarak katıldı. Özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle tanınan Özgür Ozan evli ve iki çocuk babasıdır. Programda  Arda ile yemek yapan Özgür Ozan görmeden ünlü şefin talimatlarını uygulamaya çalışıyor.

ÖZGÜR OZAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sinema ve tiyatro oyuncusu olan Özgür Ozan, 5 Ocak 1966 tarihinde Bolu'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve liseyi Ankara'da tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirmiştir. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalışmıştır.

Özgür Ozan; İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı. 

Özgür Ozan, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yer alan oyunlarda da rol aldı. Aynı zamanda İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık Selami karakteri ile tanınır hale geldi. Mevcut durumda Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Başkomiser Hüsnü Çoban rolünü canlandırmaktadır. Özgür Ozan evli ve iki çocuk babasıdır.

ÖZGÜR OZAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

  1. Arka Sokaklar, Hüsnü Çoban (2006-günümüz)
  2. Çocuklar Duymasın, Light Selami (2002-2004)
  3. Umut Yolcuları (2010)
  4. Sonsuz
  5. Acemi Cadı (2008)
  6. Deli Duran
  7. Reyting Hamdi
  8. En Son Babalar Duyar
  9. Hırsızın Oğlu
  10. Kadın Terzisi
  11. Zülküf ile Zarife
  12. Örümcek
  13. Sibel
  14. Yanlış Saksının Çiçeği
  15. Gurbetçiler
  16. Deli Duran
  17. Çocuklar Ne Olacak (2004-2005)
  18. Çiçek Taksi
  19. Tatlı Kaçıklar
  20. Ruhsar

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