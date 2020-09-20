Özgür Ozan kaç yaşında ve nereli? Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan kimdir?

Özgür Ozan Arda ile Omuz Omuza'nın 20 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümüne konuk olarak katıldı. Özellikle Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hüsnü Çoban karakteriyle tanınan Özgür Ozan evli ve iki çocuk babasıdır. Programda Arda ile yemek yapan Özgür Ozan görmeden ünlü şefin talimatlarını uygulamaya çalışıyor.

ÖZGÜR OZAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sinema ve tiyatro oyuncusu olan Özgür Ozan, 5 Ocak 1966 tarihinde Bolu'da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve liseyi Ankara'da tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitirmiştir. Mezun olduktan sonra amatör tiyatrolarda çalışmıştır.

Özgür Ozan; İzmir Devlet Tiyatrosu, İzmir Çocuk Tiyatrosu ve Uluslararası Tiyatro Topluluğu'nda çeşitli oyunlarda rol aldı. 1985 yılına kadar profesyonel olarak basketbol oynadı.

Özgür Ozan, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yer alan oyunlarda da rol aldı. Aynı zamanda İstanbul Pınar Çocuk Tiyatrosu'nda görev yaptı. Çocuklar Duymasın adlı dizide canlandırdığı, hafif kılıbık Selami karakteri ile tanınır hale geldi. Mevcut durumda Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Başkomiser Hüsnü Çoban rolünü canlandırmaktadır. Özgür Ozan evli ve iki çocuk babasıdır.

ÖZGÜR OZAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ