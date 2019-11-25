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  3. Özcan Deniz'den Barış Arduç'a başrol teklifi! Barış Arduç ne yanıt verdi?

Özcan Deniz'den Barış Arduç'a başrol teklifi! Barış Arduç ne yanıt verdi?

Özcan Deniz'den Barış Arduç'a başrol teklifi! Barış Arduç ne yanıt verdi"

Son olarak İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Özcan Deniz, oyunculuğun ardından yapımcılığa soyundu.

Senaryosunu kendisinin kaleme aldığı bir dizi için kolları sıvayan Deniz, ünlü oyuncu Barış Arduç'a başrol teklif etti. Ancak oyuncu, hiç beklemediği bir yanıt aldı.

BARIŞ ARDUÇ'TAN RET GELDİ

Gel Konuşalım'ın haberine göre Barış Arduç, Özcan Deniz'den gelen başrol teklifini reddetti. Arduç'un teklifini reddetmesine şaşıran Deniz'in, şimdilerde yeni bir oyuncu arayışı içerisinde olduğunu öne sürüldü.


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