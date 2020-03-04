Ozan Çobanoğlu'nun eşi Ezgi Sertel'den ikizleriyle ilk poz

Sunucu ve oyuncu Ezgi Sertel, meslektaşı Ozan Çobanoğlu ile 2018 yılında evlenmişti. Arka Sokaklar dizisinden tanıdığımız ünlü oyuncu Ozan Çobanoğlu ve bir dönem Türkiye'nin lezzetlerini tanıtan bir program ile adından çokça söz ettiren Ezgi Sertel, Ocak ayının son günlerinde ise ikiz bebeklerine kavuşmuştu.

ALLAH GÜZELLİKLER NASİP ETSİN

Ezgi Sertel, ikizlerinin 40'ı çıkınca sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak "Bizim 40’ımız çıktı. Allah herkesin evladıyla beraber benim yavrularıma da güzellikler nasip etsin" notunu düştü.