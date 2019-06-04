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04 Haziran 2019 Salı 13:50 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 14:00

Oyuncu Evrim Akın ile Aşkım Kapışmak aşk yaşamaya başladı

Oyuncu Evrim Akın ile Aşkım Kapışmak aşk yaşamaya başladı

Oyuncusu Evrim Akın, Aşkım Kapışmak ile aşk yaşamaya başladı. İkili, yeni ilişkilerini sosyal medya hesaplarından ilan etti.

Oyuncu ve sunucu Evrim Akın, yeni bir aşka yelken açtı. Akın, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yazar ve Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak ile aşk yaşamaya başladığını duyurdu.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Evrim Akın ile yazar Aşkım Kapışmak'ın aşkı gündeme bomba gibi düştü. Çift sosyal medya hesabından paylaştıkları fotoğrafla aşklarını ilan etti. Aşkım Kapışmak Akın ile çektirdiği fotoğrafı, "Kadının zarafetini erkeğin nezaketi çıkarır...İyi ki" diyerek paylaştı. Evrim Akın da, "Güven, dürüstlük, saygı ve sevgi dolu adam(lar), insan(lar) seçin... İyi ki…" notunu düştü.

EVLİLİĞİ 6 AY SÜRMÜŞTÜ

Evrim Akın, 1997 yılında 17 yaşındayken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro öğrenciliği yaptığı sırada tanıştığı Ümit Çırak ile evlenmiş, evliliği sadece 6 ay sürmüştü.

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