Oyuncu Ebru Şahin'e albüm teklifi

Oyunculuğunun yanı sıra projede seslendirdiği şarkılarla da adından bahsettiren Şahin, albüm yapması için kendisine çok sayıda teklif geldiğini söyledi. Ancak şan eğitimi olmadığı için bu duruma mesafeli olan Şahin, “Albüm teklifleri de geldi ancak bu benim işim değil. İlerleyen zamanlarda dizi için yine söylerim. Onun dışında alt yapımı sağlamlaştırmadan böyle bir yola girmem” diye konuştu.