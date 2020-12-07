Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Survivor’da kadro netleşmeye başlarken yeni sezon yarışmacıları heyecanla bekleniyor. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; Öykü Çelik'in Survivor yeni sezon ikinci yarışmacı olduğu gündeme oturdu. Peki, Öykü Çelik Survivor 2021’de mi? Öykü Çelik kimdir, dizileri neler?

ÖYKÜ ÇELİK SURVİVOR 2021’DE Mİ?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; Öykü Çelik'in Survivor yeni sezonda yarışmacı olduğu gündemde. Ancak Acun Ilıcalı ya da Öykü Çelik'ten herhangi bir açıklama gelmedi.

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR, DİZİLERİ NELER?

Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Babası futbol antrenörü olduğundan ve ailevi sebeplerden dolayı 11 yılda 9 okul değiştiren Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir trafik kazası nedeniyle okulunu devamsızlıktan dolayı yarım bırakmak zorunda kalmış. İlk olarak Selena ve Akasya Durağı dizilerinde küçük roller ile oyunculuğa başlayan Öykü Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Luk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı.

2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı 'Nuri' dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı 'Benim için Üzülme' adlı dizide Bahar rolünü canlandırmaktadır.

FİLMOGRAFİ

*2013 İki Kafadar Chinese Connection

*2013 Romantik Komedi 2: Bekarlıga Veda - Hande

*2012-2014 Benim için Üzülme - Bahar

*2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - Çeşmidil

*2011 Nuri - Reyna 2010 Gönülçelen - Nazar

*2010 Mahpeyker Kösem Sultan - Mahfiruz

*2009 Kasaba - Zehra 2009 Kanımdaki - Barut

*2009 Cin Geçidi - Bahar

*2008 Akasya Durağı - Gözde