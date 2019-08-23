Ömür Gedik kaç yaşında? Ömür Gedik kimdir, nereli?

Ömür Gedik kaç yaşında? sorusu izleyiciler tarafından merak edilmeye başladı. Köşe yazarı, sanatçı ve hayvan hakları savunucusu olarak bilinen Ömür Gedik bugün Kanal D’de yayınlanan Müge ve Gülşen'in sunduğu İkinci Sayfa programına konuk oldu. Programı izleyenler Ömür Gedik kaç yaşında,kimdir? diye merak etmeye başladı. İşte yanıtı.

ÖMÜR GEDİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

22 Aralık 1970 doğumlu.

1992'de Boğaziçi Üniversitesi, İngiliz Filolojisi’nden mezun oldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra Sabah Dergi Grubu’nda çalışmaya başlayan Ömür Gedik, 1993'te Hürriyet'e geçti.

Boğaziçi Üniversitesi Hazırlık Bölümü’nde 1 sene okutmanlık yaptı.

1999 yılında Hürriyet Kültür Sanat Servisi’nde görev yapmaya başlayan Ömür Gedik'in Hürriyet Kelebek’te ağırlıklı olarak sinema üzerine yazılara yer verdiği bir köşesi vardır.

Televizyonculuğa 2004'te başlayan Ömür Gedik 1 sene boyunca tv8'de sinema içerikli Stüdyo programını hazırladı ve sundu.

2005'ten itibaren Kanal D’de yayınlanan sinema programı Cinemania'yı hazırlayıp sunmaktadır.

2012 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılışı Ömür Gedik tarafından yapıldı.

18. Kral Müzik Ödülleri'nde “HAÇİKO” projesiyle Kral Pop Özel Ödülü'nü aldı. Ömür Gedik, ödülü alırken yaptığı konuşmasında;

“Anatole France, ‘Bir insan bir hayvanı sevene kadar ruhunun bir kısmı uykudadır’ demiş. Ruhu uykuda olanları uyandırma çabamda bana destek olmaya devam etmenizi istiyorum. Bu ödülü sadece kedi ve köpekler için değil, tüylü tüysüz tüm hayvanlar için, hayvanseverler adına alıyorum” dedi.

Ömür Gedik ayrıca Tüketici Akademisi tarafından düzenlenen 25. Uluslararası Tüketici Zirvesi’nde Yılın En Çok Çalan Şarkı ödülünü aldı.

Hayvan hakları konusundaki çalışmaları ile de dikkat çeken Ömür Gedik kısa adı HAÇİKO olan Hayvanları Çaresizlik Ve İlgisizlikten Koruma Derneği'nin kurucu başkanıdır.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şubat 2011'de hayvansever sanatçılar ile yaptığı toplantıda da yer alan Ömür Gedik, HAYTAP ile ortaklaşa gerçekleştirdiği organizasyonlarda hayvan hakları konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Ömür Gedik tüm geliri hayvanlar yararına kullanılan “Hop Dedik Orda Kal” isimli single albümünde Teoman ile Portakal Orda Kal, Burak Kut ile Aşk Var Ya, Halil Sezai Paracıkoğlu ile Paramparça isimli şarkılarında düetler yaptı.

2015 yılında çıkarttığı "Hey Onbeşli" ve "Karşılaşma" isimli single çalışmaları ile büyük beğeni toplayan Gedik, çeşitli festival ve etkinliklerde de sahne alıyor.

Tayga isimli bir kız çocuğu vardır.

Şarkılar

İlişki Durumu Çelişkide

Radyoda

Dillirga

Portakal Orda Kal

Paramparça

Karşılaşma

Aşk Var Ya

Ağla Halime

Sana Neler Edeceğim