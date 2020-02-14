O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kimdir? Alkan Dalgakıran kaç yaşında, nereli?
O Ses Türkiye yarışmacısı Alkan Dalgakıran'ın kim olduğu merak ediliyor. O Ses Türkiye'de final heyecanı yaşanıyor. Bu akşam canlı olarak yayınlanacak bölümde yarı finalde, finale çıkacak isimler belli olacak. Bir kez daha performans sergileyecek isimler arasında Alkan Dalgakıran da yer alıyor. O Ses Türkiye yarı finalisti Alkan Dalgakıran hakkında merak edilenler haberimizde..
O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kimdir? Alkan Dalgakıran kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı yaşanıyor. Bir kez daha performans sergileyecek isimler arasında Alkan Dalgakıran da yer alıyor. Seda Sayan'ın takımından olan Alkan Dalgakıran ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsniz.
ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?
Alkan Dalgakıran, 25 yaşında. Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalı. O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yarışan alan Alkan Dalgakıran'ın sosyal medyada oldukça destekleyeni bulunuyor.
Alkan Dalgakıran son olarak, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı.