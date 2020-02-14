O Ses Türkiye Alkan Dalgakıran kimdir? Alkan Dalgakıran kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. O Ses Türkiye'de yarı final heyecanı yaşanıyor. Bir kez daha performans sergileyecek isimler arasında Alkan Dalgakıran da yer alıyor. Seda Sayan'ın takımından olan Alkan Dalgakıran ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsniz.

ALKAN DALGAKIRAN KİMDİR?

Alkan Dalgakıran, 25 yaşında. Alkan Dalgakıran, aslen Yalovalı. O Ses Türkiye'de en çok dikkat çeken isimler arasında yer alan Alkan Dalgakıran, Bursa'da eğitim hayatına devam ediyor. 25 yaşındaki Dalgakıran 'Trafik' adında bir müzik grubuna üye. Seda Sayan'ın takımında yarışan alan Alkan Dalgakıran'ın sosyal medyada oldukça destekleyeni bulunuyor.

Alkan Dalgakıran son olarak, Müslüm Gürses'in Nilüfer şarkısını seslendirerek yarı finale geçme hakkını kazanmıştı.