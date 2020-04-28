Nur Yerlitaş'ın vasiyeti ortaya çıktı!

Bir süredir beyin kanseri tedavisi gören Nur Yerlitaş, 64 yaşında hayata veda etti. Ünlü modacının vefatına ilişkin detaylar da netleşti.

İKİ GÜN ÖNCE AYAĞINI KIRMIŞ!

Nur Yerlitaş'ın, iki gün önce yatakta düşerek ayağını kırdığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Magazin muhabiri Burhan Akdağ, Nur Yerlitaş'ın hastaneye kaldırılmasının ardından tedavisine evde devam edildiğini söyledi.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine 7 yıl önce vefat eden annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek.

Ünlü modacının cenazesi, öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'de kılınacak namaz sonrası Ulus Mezarlığında toprağa verilecek.